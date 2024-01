Foto: Reprodução 5 coisas que você PRECISA limpar todos os dias na sua casa, mas sempre esquece

A correria do dia a dia, muitas vezes, nos impede de manter a casa como queríamos. Mas, para ajudar a manter as principais áreas da casa limpa, montamos uma lista com as 5 coisas que você PRECISA limpar todos os dias na sua casa . Pensando nisso, destacamos a importância de incorporar a limpeza diária para garantir um ambiente saudável e higiênico. Descubra as áreas que merecem atenção diária para promover uma casa mais limpa e segura para você e sua família.

5 coisas que você PRECISA limpar todos os dias

Essa lista vai mudar a sua rotina de limpeza da casa.

1. Torneiras e pias

As torneiras e pias desempenham um papel vital na rotina diária, sendo essencial manter sua limpeza diária. Além de prevenir a propagação de germes e manchas indesejadas, a manutenção regular contribui para a durabilidade, estética e prevenção contra odores desagradáveis, garantindo a funcionalidade e o aspecto fresco dessas áreas cruciais da casa.

Incorporar a limpeza diária desses elementos não apenas promove um ambiente mais saudável, mas também preserva sua integridade e beleza a longo prazo.

2. Controles remotos

Os controles remotos são dispositivos frequentemente compartilhados e tocados por várias pessoas, tornando-os propensos à acumulação de germes e sujeira. Ao negligenciar sua limpeza, há o risco de propagação de bactérias e vírus.

Portanto, é crucial incorporar a limpeza regular dos controles remotos na rotina diária, promovendo um ambiente mais higiênico, especialmente considerando o constante manuseio desses dispositivos em ambientes domésticos. Essa prática não apenas contribui para a saúde, mas também para a sensação de frescor e bem-estar no espaço residencial.

3. Maçanetas e interruptores

As maçanetas de portas e interruptores são pontos de contato frequentes no ambiente doméstico, acumulando germes devido ao constante toque. Essas superfícies, muitas vezes negligenciadas, podem se tornar locais propícios para a proliferação de bactérias.

Ao incorporar a prática diária de limpeza desses elementos, é possível minimizar o risco de disseminação de microorganismos indesejados, promovendo um ambiente mais higiênico e contribuindo para a saúde geral do lar. A atenção regular a essas áreas de alto contato é essencial para manter um ambiente doméstico mais limpo e seguro.

4. Superfícies de cozinha

Mesas, balcões e outras superfícies na cozinha são suscetíveis à acumulação de sujeira e germes devido à constante manipulação de alimentos e utensílios. Para garantir a segurança alimentar e promover um ambiente de preparação saudável, é fundamental limpar essas áreas diariamente.

A prática regular de higienização dessas superfícies contribui para a prevenção de contaminações cruzadas e assegura um espaço culinário mais seguro e adequado para a manipulação de alimentos.

5. Celulares

Os telefones celulares são objetos frequentemente tocados, acumulando uma quantidade substancial de bactérias ao longo do dia. É crucial limpar diariamente a tela e a parte traseira do dispositivo para manter uma superfície livre de germes.

Essa prática não apenas contribui para a higiene pessoal, mas também reduz o risco de contaminação por agentes patogênicos presentes nas mãos, promovendo um uso mais seguro e saudável do telefone celular.

Fonte: Mulher