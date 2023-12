Foto: Reprodução 5 coisas da Ceia que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum

A festas de Natal estão chegando e é natural querer compartilhar os momentos especiais, incluindo a ceia, com nossos queridos pets. Porém alguns alimentos festivos podem ser prejudiciais para os cães . O ideal é saber essa lista de alimentos proibidos para garantir a saúde do seu pet.

Ainda que você ame o seu pet e queira incluir ele de alguma forma na sua ceia de Natal, precisa colocar a saúde dele em primeiro lugar. Existem outras formas de demonstrar amor e inserir o seu pet nas comemorações de fim de ano, dando carinho nele ou oferecendo petiscos desenvolvidos especialmente para ele.

Perigos de oferecer alimentos comuns para o seu pet

A médica veterinária Renata Pinheiro , da plataforma de saúde e bem estar de cães e gatos Guiavet , comenta sobre o perigo de oferecer alimentos de humano para os bichinhos! Alimentos comuns podem ser prejudicais para a saúde do seu cachorrinho, de forma geral, eles podem desenvolver doenças graves como arritmias e problemas neurológicos, levando inclusive ao óbito.

Por isso é importante se informar sobre os alimentos permitidos e proibidos, para garantir um momentos de interação de forma segura. Abaixo você vai ver 5 comidas clássicas das ceias de Natal que não são seguras para o seu cachorrinho. Claro, não esqueça de consultar um veterinário de sua confiança para preservar a saúde do seu bichinho amado .

5 coisas da Ceia que são proibidas para o seu cachorro

Confira os alimentos da sua ceia de Natal que não podem ser compartilhados com o seu cãozinho amado.

1. Chocolate

Enquanto o chocolate é um alimento amado pelos humanos, ele possui substâncias tóxicas para os cães, como a teobromina. Evite oferecer qualquer tipo de chocolate, especialmente o chocolate escuro, que possui níveis mais elevados dessa substância. Um alimento extremamente perigoso, que pode causar intoxicação no corpinho do seu pet, não ofereça chocolate para ele!

2. Uva passa

Uvas-passas são conhecidas por causar insuficiência renal em cães, mesmo em pequenas quantidades. Ela é um clássico na ceia de Natal de muitos brasileiros, estando presente até no simples arroz. Para cães é uma opção muito perigosa, então evite oferecer preparos que contenham essa iguaria, como sobremesas ou pratos com uvas passas, para garantir a segurança do seu pet.

3. Cebola e alho

Cebola e alho, presentes na maior parte dos pratos festivos, possuem compostos que podem causar danos nas células vermelhas do sangue dos cães, levando a problemas de saúde. Evite oferecer alimentos condimentados com esses ingredientes e garanta a saúde do seu cachorrinho.

4. Osso de ave

Embora seja tentador oferecer um osso de ave para o seu cachorro durante as festas, isso pode representar um perigo. Pequenos ossos podem lascar e causar obstruções ou ferir o sistema digestivo do animal. Prefira por alternativas seguras, como brinquedos específicos para mastigar, isso pode ser uma forma mais segura de incluir o seu pet nas comemorações natalinas.

5. Alimentos ricos em gordura

Alimentos natalinos muitas vezes são ricos em gordura, e o consumo excessivo pode levar o cão a sofrer com uma pancreatite. Evite oferecer restos de pratos gordurosos, como pele de peru ou pedaços de carne com excesso de gordura. De forma geral, o ideal é manter a alimentação dos pets para garantir a segurança deles.

Como celebrar o Natal de forma segura com os cães?

Amamos os nossos pets e sempre queremos incluir eles nos momentos de comemoração. Mas podemos fazer isso de diversas formas, respeitando os limites deles e garantindo saúde e bem estar. Você pode oferecer petiscos seguros para cães durante a ceia, isso vai deixar o seu cão feliz e incluído.

Para garantir ainda mais segurança nessa noite especial, mantenha as sobras e restos fora do alcance dos cães. Curta sua ceia e e ao mesmo tempo esteja atento a qualquer sinal de desconforto gastrointestinal ou comportamento anormal no seu pet.

