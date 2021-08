Reprodução: Alto Astral 5 cães influenciadores para você seguir nas redes

Quem é heavy user das redes sociais sabe que, vez ou outra, conteúdos mais intensos e sérios podem cansar. E, nessas horas, nada melhor do que se apegar àqueles posts mais leves para rir e focar nas coisas boas.

Assim, se você está querendo alegrar o seu feed, uma ótima pedida é apostar nos perfis de pets, que estão ganhando cada vez mais força no mundo digital! Pensando nisso, o Alto Astral separou abaixo 5 perfis de cães influenciadores para você seguir agora mesmo:

Cacausando

Divulgação/ Cacausando

Resgatados das ruas, Cacau e Cookie, de 5 e 2 anos, respectivamente, vivem no Rio de Janeiro e mostram nas redes sociais um lifestyle repleto de vídeos divertidos sobre os mais variados assuntos – inclusive pautas pertinentes, como adoção responsável.

Criado pelos pais dos peludinhos, Daniel Domingues e Lua Bittencourt, o perfil Cacausando é uma boa aposta se você gosta de consumir memes!

Bono

Bono ao lado de Cacau e Bali. / Reprodução/ Instagram (@bonosurfdog)

Pentacampeão mundial de surf dog ao lado do tutor e amigo Ivan Moreira, esse labrador chocolate é pura alegria em suas fotos paradisíacas no Instagram ou em seus vídeos divertidos no TikTok.

E seja no feed ou nos Stories, através do Bono é possível conhecer sua família, formada por sua filha, a espoleta Cacau, e seu melhor amigo, o gordinho , como é carinhosamente chamado, Bali Bigorna.

Alerta: saiba que acompanhar o Bono, e seu dia a dia em Búzios, nas redes é um caminho sem volta – além disso, a gente garante que a vontade de pular na água a qualquer hora vai ser grande!

Maya

Reprodução/ Instagram (@mayasurfdog)

Assim como o Bono, a Blue Heeler Maya é surfista – e a peludinha também coleciona alguns títulos no currículo: ela é bicampeã mundial de surf dog, campeã brasileira de surf dog (2020) e campeã de sup (stand up paddle) dog no campeonato Rei de Búzios.

Não espere menos do que muita fofura e água salgada no feed dessa cachorrinha amante das águas!

Nico

Reprodução/ Instagram (@nicorjdog)

Sorriso mais bonito que o do Nico? Impossível!

Mais um bom frequentador das praias cariocas, esse vira-lata é cheio charme e alegria no Instagram. Dos passeios noturnos até as dicas sobre alimentação ou acessórios para cães, Nico é pura sabedoria em suas legendas e Stories.

Malcom

Reprodução/ Instagram (@malcomsalsicha)

Autointitulado uma salsicha falante, Malcom, cãozinho da raça dachshund, é uma verdadeira figura!

Em vídeos que, na verdade, são narrados pelo seu tutor, o senhor Ramos, Malcom lida com seus irmãos, os gatos Ozzy e Eddie, ou então viaja pelo Brasil conhecendo outros pets do mundo digital.