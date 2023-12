Foto: Reprodução 5 bebidas detox perfeitas para desinchar

Sim, existem formas de desinchar que são leves e saudáveis. Nessa matéria, exploraremos uma seleção de opções refrescantes e repletas de ingredientes naturais , projetadas para proporcionar alívio e ajudar na desintoxicação do corpo. Desde infusões de ervas até sucos revigorantes, estas bebidas são a escolha perfeita para quem busca reduzir o inchaço e revitalizar a saúde de maneira deliciosa e nutritiva. Prepare-se para elevar a sua jornada de bem-estar com estas bebidas detox irresistíveis.

5 bebidas detox perfeitas para desinchar

Conheça essas receitas maravilhosas.

1. Suco verde detox

A bebida detox de suco verde é um clássico altamente nutritivo e de preparo descomplicado. A receita inclui os seguintes ingredientes:

1 maçã;

2 folhas de couve;

Suco de 1 limão;

1 colher de sopa de gengibre ralado.

Após higienizar os ingredientes, pique a maçã com casca e as folhas de couve, incluindo os talos. Em seguida, basta colocar tudo no liquidificador com 2 copos americanos de água, e o seu suco estará pronto para ser saboreado!

2. Suco detox de abacaxi

O abacaxi, sendo uma fruta refrescante e altamente nutritiva, é uma escolha ideal para a preparação de um suco detox. Nesta receita, você só precisará do abacaxi e sementes de chia.

Comece cortando 3 rodelas de abacaxi e coloque-as no liquidificador junto com água. Após bater bem, adicione as sementes de chia e desfrute do seu suco.

3. Suco detox de couve

Há diversas formas de preparar um suco detox de couve, e hoje compartilhamos uma opção prática, nutritiva e revigorante: a combinação de couve com laranja.

Com apenas dois ingredientes, a preparação é descomplicada. Basta cortar a couve em pedaços (mantendo os talos para aproveitar os nutrientes ao máximo) e descascar a laranja, cortando-a em pedaços sem retirar o bagaço.

Combine todos os ingredientes no liquidificador com água, e seu suco estará pronto para ser apreciado!

4. Suco detox de beterraba

Essa é uma sugestão de receita rápida com um clássico que requer apenas dois ingredientes: beterraba e cenoura.

Rale a metade da beterraba, pique a cenoura e coloque ambos no liquidificador. Para um toque especial, experimente substituir a água comum por água de coco.

5. Suco detox com gengibre

Apresentamos mais uma receita de suco detox, desta vez com o gengibre como protagonista. O gengibre, uma raiz altamente nutritiva, oferece diversos benefícios para a saúde, como a melhoria da azia, o estímulo do metabolismo para a perda de gordura, o combate a gripes e resfriados, e o auxílio no controle do colesterol.

Os ingredientes para este suco detox de gengibre são simples:

1 colher de chá de gengibre ralado;

2 laranjas;

2 cenouras;

1 copo de água.

Basta reunir todos os ingredientes no liquidificador, bater por cerca de dois minutos, e seu suco está pronto para ser apreciado.

