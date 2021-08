5° Batalhão inicia comemoração do seu 35º aniversário

Nessa segunda-feira (30), iniciaram-se as festividades alusivas aos 35 anos de criação do 5° Batalhão de Polícia Militar, sediado em Aracruz, que se comemora no dia 3 de setembro. A semana começou com um culto de ação de graças no auditório da Unidade, onde estiveram presentes os policiais militares que compões o efetivo administrativo do BPM.

O culto foi presidido pelo Pastor Geter de Abreu Ramos, 1º sargento e comandante da Patrulha Maria da Penha, acompanhado de louvores entoados pelo sargento Silva Junior, cabo Rangel e soldados Hander e Janielson, todos militares do 5º BPM.

Na parte da tarde, às 16:00 horas, teve início a Exposição “35 anos do 5° Batalhão”, realizada na praça São João Batista, no centro de Aracruz, com presença da Força Tática e Seção do Trânsito, onde foram expostos equipamentos e viaturas peculiares a cada modalidade de serviço.

As comemorações continuam com a exposição nessa terça-feira (31), de 16:00 às 20:00 horas, que devido às chuvas será realizada em espaço cedido pelo Shopping Oriundi. No dia 8 de setembro haverá uma subida ecológica ao morro do Aricanga. Para encerrar as comemorações, no dia 9 de setembro, será realizada uma solenidade militar na sede do batalhão, as 10:00 horas da manhã, com homenagens aos destaques operacionais da Unidade, entregas de diplomas de honra ao mérito aos militares transferidos para a Reserva Remunerada e entrega da pesquisa histórica do 5º BPM, realizada pelo coronel RR Gelson Loiola, que será editorada em livro.

