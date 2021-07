Redação João Bidu 5 banhos para atrair dinheiro urgente

Existem muitos rituais para conseguir dinheiro: desde orações, até simpatias! E isso também para o amor, saúde , boas energias e qualquer outra área da vida que você imaginar. Mas se o problema principal está sendo o dinheiro , então vamos ajudar: confira alguns banhos para atrair dinheiro urgente .

9 banhos para atrair dinheiro urgente e ter sorte com a grana:

1) Ganhar dinheiro

Retire uma pétala de uma rosa amarela e guarde dentro da sua carteira. Ferva o que sobrar da flor em um litro de água. Coe, espere esfriar e, depois do seu banho diário, despeje o preparado no seu corpo, do pescoço para baixo. Espere seu corpo secar naturalmente. Em seguida, reze o Salmo 39, enrole a pétala da carteira com uma nota de dinheiro de qualquer valor e dê a quem necessite mais do que você. Jogue as sobras do banho em um vaso com flores e cuide da planta com carinho. Lembre-se : espere a água esfriar para não se machucar.

2) Receber muito dinheiro

Em um dia de Lua Nova, logo pela manhã, compre um cadeado dourado pequeno e deixe-o sobre uma folha de louro até anoitecer. Quando terminar de tomar seu banho habitual, passe o cadeado por suas mãos e pés dizendo: “Lua, aqui está a armadura da minha riqueza, somente eu posso destruí-la ou abri-la para que mais riquezas entrem”. Enxugue os pés e as mãos com uma toalha amarela. Coloque o cadeado em um lugar em que ninguém veja e deixe-o lá pelo tempo que desejar. Jogue a folha de louro no lixo e use a toalha normalmente.

3) Não faltar dinheiro

Logo na manhã do dia 25/12, pegue uma rosa (cor-de-rosa), tire uma pétala e enrole-a em uma nota de dinheiro de qualquer valor. Enterre num vaso bem florido. Com o restante da rosa faça um chá, em dois litros de água. Deixe amornar e tome um banho com o preparado, do pescoço para baixo e enxugue-se com uma toalha branca. Repita a simpatia em um outro dia se sentir necessidade. Os restos do banho, jogue no lixo. A toalha, após lavada, volte a usar como de costume. Lembre-se : espere a água ficar morna para não se queimar.

4) Sem dívidas!

Ferva as pétalas de uma rosa amarela com dois litros de água e espere amornar. Feito isso, tome seu banho habitual e despeje a mistura do pescoço para baixo, enquanto faz o seu pedido. Depois, espere o corpo secar naturalmente e vista uma peça de roupa branca. Jogue os restos do banho no lixo e use a vasilha da fervura normalmente, após lavá-la. A peça de roupa também pode ser usada normalmente. Lembre-se : espere a água ficar morna para não se machucar.

5) Superar problema financeiro

Ao acordar, esquente um litro de água com um copo de arroz cru. Em seguida, coe e deixe a água esfriar. Tome um banho bem demorado e depois jogue a água do arroz no seu corpo, do pescoço para baixo. Coloque uma roupa branca e limpa e verá que o dinheiro aparecerá como que por encanto. O arroz, você deve jogar no lixo. Lembre-se : espere a água esfriar para não se queimar.

