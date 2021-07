Reprodução: Alto Astral 5 aplicativos para paquerar sem sair de casa!

Deixando os filmes clichês de comédia romântica de lado e acordando para a realidade, em que o isolamento social ainda está presentes em nossas vidas, a moda agora para conquistar um “mozão” são os aplicativos de paquera, os quais possibilitam que você conheça uma variedade enorme de pessoas, de todos os gostos e personalidades.

De acordo com o Dating.com, site de relacionamento, houve um aumento de 82% no namoro online global em março de 2020, quando as medidas de isolamento foram instauradas em diversos países. Esse dado mostra que sites e aplicativos de paquera se tornaram uma prática cada vez mais corriqueira e acessível para conhecer pessoas de forma mais fácil e, claro, sem sair de casa.

Portanto, se você quer arranjar um “contatinho”, ou até mesmo o amor da sua vida, mas sem colocar os pés para fora de sua residência, confira esses apps para paquerar:

Tinder

O clássico dos aplicativos de namoro não poderia ficar de fora! Criada em 2012, a plataforma combina pessoas, através do famoso match , considerando gostos, preferências e localização.

Todavia, o que atrai as pessoas para o Tinder é a sua gamificação, ou seja, o uso de mecânicas e características de jogos para engajar e motivar comportamentos. Tais ferramentas fazem com que o app seja bastante intuitivo e prático de usar.

Grindr

Criado em 2009, Grindr é um aplicativo voltado para que gays e bissexuais se conheçam. Diferente do Tinder, a geolocalização do aplicativo é mais precisa, dando para ver até mesmo quantos metros de distância a/o paquera está.

Além disso, é possível filtrar por categorias de idade, altura e biótipo, por exemplo. Esse app também possibilita que o usuário não precise esperar a outra pessoa favoritá-lo para abrir o chat: é possível começar um bate-papo a partir da própria tela inicial do aplicativo, assim como criar uma lista de seus contatos favoritos. Versátil, não?

Happn

Sabe aquela paquera platônica no transporte público? Então, se você não teve coragem de pedir o número do indivíduo, pode ser que o Happn seja a melhor opção! A plataforma lançada em 2014 indica quais usuários do app passaram pertinho de você nas últimas horas e disponibiliza fotos do crush para que, assim, você alcance o tão sonhado match – ou crush!

Bumble

Lançado em 2014 assim como o Happn, o app se destaca por deixar a cargo das mulheres a iniciativa para começar um bate-papo – no caso de conexões entre homens e mulheres. A plataforma também possibilita com que você se aprofunde mais nos seus gostos, assim o Bumble costuma indicar sugestões mais certeiras para seus usuários.

O app também oferece opções para quem está em busca de amizades e contatos profissionais. Para encontros é o Bumble Date, para amizades é o Bumble Bff e para network é o Bumble Bizz. Ou seja, não está tão fim de paqueras e sim de amizades? Aposte nessa plataforma!

Wapa

Esse app é o Tinder para mulheres! Elas podem criar perfis para conhecer “minas” com qualquer orientação sexual. Além de fotos e localização, dá para revelar idade, altura e peso. O Wapa, que antes se chamava Brenda, permite o envio de mensagens mesmo para quem não seja seu match .

Buscando ser um lugar mais seguro para mulheres que procuram conhecer outras mulheres, a plataforma, lançada em 2020, conta com algumas regras para evitar a criação de fakes, como a necessidade de fotos próprias sem conotação sexual.

Todos os apps citados estão disponíveis nas versões IOS e Android.