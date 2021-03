Reprodução: Alto Astral 5 alternativas fáceis para controlar definitivamente a ansiedade

Os sintomas de ansiedade andam aumentando cada vez mais entre a população. De acordo com a pesquisa Women’s Forum, realizada pela Ipsos com entrevistados dos países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e divulgada no final de 2020, as mulheres têm sido mais afetadas por estresse, medo e um sentimento de desamparo do que os homens, desde o início da pandemia.

A pesquisa aponta que 40% das mulheres afirmaram ter menos tempo para si, contra 34% dos respondentes do gênero masculino. Na publicação, 49% das participantes relataram que não conseguem dedicar tempo suficiente para garantir que estão em boa saúde.

Conheça algumas alternativas para aliviar essa sensação de preocupação intensa, respiração mais rápida, sudorese , dificuldade para dormir e receios de situações futuras:

Invista em chás medicinais

Erva-cidreira: fonte de nutrientes e substâncias sedativas. Sua ação calmante auxilia no tratamento da insônia, enquanto ajuda na diminuição do estresse.

Passiflora: conhecida por ser a flor do maracujá, existem diversos tipos de passiflora, como a incarnata, edulis, alata e quadrangulares. Ela ajuda a promover um humor mais equilibrado e combate o estresse e a insônia.

Manjericão: famoso por fazer parte das “sete ervas de proteção”, devido ao seu grande poder místico contra as energias e os pensamentos negativos , proporciona sensação de tranquilidade, paz e bem-estar. O ideal é ingerir o chá de manjericão após as refeições.

Óleos essenciais

Segundo a aromaterapeuta Gabriela Eloy, os óleos muitas vezes possuem efeito acalmante e devem ser manipulados com cuidado. “Eles precisam ser utilizados sempre diluídos (de preferência entre 0,5% até no máximo 2% em uso caseiro — sem acompanhamento terapêutico). Jamais utilizar puro sobre a pele, nem mesmo na palma das mãos”, aconselha a profissional.

Pensando na ansiedade o óleo de camomila é um poderoso ansiolítico e calmante, elimina a inquietação e tem ação revitalizadora. Trabalha a intolerância, demonstra combater o mau humor e frustrações.

Já a bergamota LFC é multifuncional, trabalha a sensação de bem-estar, acolhimento e otimismo, reduz a ansiedade, a tensão muscular e ajuda a desenvolver autoconfiança.

Com excelente ação calmante, a lavanda atua na redução da ansiedade, esgotamento mental e físico. Também auxilia em distúrbios do sono, traz uma sensação de serenidade e clareza.

Alimentação equilibrada

O ideal é evitar a ingestão de açúcares e doces em geral, refrigerantes, sucos industrializados e energéticos, farinha branca, cafeína, bebidas alcoólicas, cereais refinados, gorduras ruins como os embutidos, fast foods, biscoitos recheados e comidas prontas.

De acordo com a nutricionista Viviane Gomes, alimentos ricos em magnésico, ômega-3, fibras, probióticos, triptofano, vitaminas do complexo B e C devem ser incluídos na dieta para auxiliar no controle da ansiedade. Eles atuam de diversas formas no corpo, desde melhorias no funcionamento do cérebro, regulação do sistema nervoso, produção de serotonina, ação antioxidante e equilíbrio da microbiota intestinal.

Exercício físico

Segundo o ortopedista Layron Alves, especialista em ombro e cotovelo, antes de começar a rotina de exercícios em casa é preciso se aquecer para evitar acidentes indesejados. “É importante se preparar e adaptar o corpo para os exercícios e, assim, evitar lesões, e trazer mais resistência e força para o organismo”.

Faça atividades que te tragam uma sensação de bem-estar, dentro do seu limite físico e espaço adequado disponível. Lembre-se de usar roupas leves, calçado esportivo e procurar indicação profissional, se sentir que quer ir mais além.

Uma boa opção são vídeos de treinadores físicos nas redes sociais, apps e atendimento pago à distância.

Meditação guiada

Uma boa noite de sono é parte essencial de um estilo de vida saudável e uma mente descansada. Manter uma rotina equilibrada favorece o desempenho ao longo do dia, diminui a sensação de cansaço e evita que você se sinta ansiosa.

A meditação te auxilia com exercícios de respiração, sentir mais a fundo seu corpo e ainda conseguir algumas respostas do seu eu-interior. Existem diversos aplicativos e vídeos disponíveis com meditações guiadas sobre temáticas e duração variadas.

São uma ótima alternativa para quem é iniciante e não está familiarizado com a técnica tradicional. Tente por uns 10 minutos por dia ou dias intercalados, e veja depois como isso melhora seu humor e ajuda a colocar os pensamentos em ordem.

Lembrando que em casos mais graves de ansiedade, considerados transtornos psíquicos, devem ser acompanhados por um profissional indicado.

Consultoria: João Bidu . Gabriela Eloy / aromaterapeuta, Viviane Gomes / nutricionista, Layron Alves / ortopedista.

Pesquisa : Women’s Forum