5 alimentos que envenenam seu corpo e você come todo dia

Alguns dos alimentos mais prejudiciais à saúde são comuns na mesa de boa parte dos brasileiros e muitos nem se dão conta ou mesmo ignoram seus malefícios. Desta forma, eles acabam sendo ingeridos em quantidades não recomendadas e trazendo prejuízos. Para ajudar a estar atento aos alimentos que não devem fazer parte do seu cotidiano, nós trouxemos uma lista com os principais.

Salsichas e outros alimentos processados

As salsichas e demais tipos de carnes processadas, como presunto, salame, mortadela, dentre outras, possuem altos níveis de gorduras saturadas e sódio e podem provocar problemas de circulação ou risco de doenças cardíacas. As carnes processadas costumam ser curadas pela adição de nitrito de sódio ou com nitrito de sódio e ácido láctico, que lhes dão um sabor picante, segundo o Instituto Americano da Carne. Esses componentes inibem o desenvolvimento do botulismo, e os cientistas suspeitam que eles podem formar compostos causadores do câncer no corpo.

Tortas e doces

O açúcar refinado, presente nestes alimentos, é extremamente prejudicial para a saúde, em diversos aspectos. Ele provoca o aumento de gordura no sangue e a produção de células de gordura que causam obesidade e, quando ingerido de forma excessiva, facilita o surgimento da diabetes, além de enfraquecer os ossos. A presença de açúcar no corpo consegue estimular o sistema nervoso central e provocar a sensação de recompensa ao ingerir mais açúcar, o que contribui para que o seu consumo torne-se um vício.

Pipocas de micro-ondas

A pipoca in natura não tem qualquer contraindicação, o milho é benéfico e pode ser consumido até por quem faz dieta. Porém, a pipoca industrial, ou pipoca de micro-ondas, pode ser prejudicial ao coração, se ingerida com frequência. Além de serem ricas em açúcares, gorduras saturadas e trans, elas possuem um produto químico conhecido como Diacetil, que quando inalado, em forma de vapor, podem trazer problemas ao pulmão.

Frituras

Não é segredo para ninguém que as frituras são altamente prejudiciais à saúde. “Além das calorias que são acrescentadas ao alimento por causa da gordura, o aquecimento do óleo causa alterações em sua estrutura química e também forma uma substância cancerígena, chamada acroleína”, alerta a nutricionista Paula, em entrevista ao Sport Life.

Molhos e condimentos

Aqueles molhos industriais que nós usamos nas saladas achando que estamos fazendo algo inofensivo, pode ser bastante prejudicial à saúde também. Assim como o ketchup, a maionese e outros molhos, eles possuem grandes quantidades de açúcar, sal e conservantes, que podem levar a doenças cardíacas, entre outros problemas.