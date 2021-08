5 ações mais recomendadas para agosto, segundo as corretoras

As ações da Vale lideram novamente o ranking das carteiras de investimento de bancos, corretoras e casas de análise para o mês. Dessa forma, os ativos apareceram em cerca de 6 das recomendações consultadas.

Da mesma maneira, a empresa também aparece como uma das melhores pagadoras de dividendos do ano. Com isso, a porcentagem chegou a 7,1% de Dividend Yield. A companhia é uma das maiores operadoras de logística do país, assim como a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e níquel.

2 – B3 (B3SA3)

Em segundo lugar, ficaram os papéis do próprio Ibovespa (B3). Segundo analistas do mercado, as perspectivas para o ativo em agosto são animadoras, mesmo a Bolsa tendo finalizado julho no vermelho.

Um dos principais motivos é o crescimento do volume de IPOs (Oferta Pública Inicial) e oferta subsequente de ações (follow-on). Além disso, há também a questão de que a B3 é uma empresa com governança, gestão e eficiência operacional que proporciona uma boa rentabilidade.

