4º CPOR realiza reunião de alinhamento e avaliação dos resultados operacionais em Colatina  

O 4º Comando de Polícia Ostensiva Regional (4º CPOR), responsável pelo policiamento de toda a região noroeste do Espírito Santo, realizou nesta terça-feira (17) uma reunião de alinhamento e avaliação dos resultados operacionais obtidos no corrente ano.

A reunião contou com a presença do coronel Rômulo, comandante do 4º CPOR, do tenente-coronel Marques, subcomandante do 4º CPOR, do tenente-coronel Fachetti, chefe da Divisão Corporativa Operacional do 4º CPOR, do major Anderson, chefe da Divisão Operacional do 4º CPOR, do tenente-coronel Bayerl, comandante do 2º BPM, do major Caser, subcomandante do 2º BPM, do tenente-coronel Joaquim, comandante do 8º BPM, do major Ricardo, subcomandante do 8º BPM, do tenente-coronel Segato, comandante do 11º BPM, do major Viana, subcomandante do 11º BPM, do major Gambarti, comandante da 19ª Cia Ind, e do capitão Prates, subcomandante da 19ª Cia Ind.

Na oportunidade, o Comando do 4º CPOR apresentou os índices operacionais obtidos no ano de 2023, ressaltando a mudança de foco com a intensificação do policiamento durante a sua gestão, ao longo do 2º e 3º trimestres, comparando com os dados obtidos no 1º trimestre, período este, anterior ao seu comando.

Foi observado um acréscimo significativo da quantidade de Operações Policiais desenvolvidas pelas Unidades, e em consequência, um aumento também do número de abordagens em geral, que resultou em um maior número de prisões/apreensões, bem como, dos registros de ocorrências de entorpecentes, das apreensões de armas e dos cumprimentos de mandados.

Houve destaque também para o número de Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO confeccionados na região. A adoção desse procedimento foi muito positiva, pois nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, as viaturas podem permanecer por mais tempo em atividade na sua área de atuação, visto que, em alguns casos específicos, não há mais a necessidade de conduzir indivíduos para a delegacia de outro município.

Os dados apontam que neste ano, até o dia 03 de outubro, o 4º CPOR foi responsável pela confecção de 37,46% de todos os TCOs do Estado. Em números absolutos, dos 3.163 TCOs realizados no Espírito Santo, 1.185 foram confeccionados na região noroeste.

Oportunamente, foi aberto espaço para que os Comandantes das Unidades Operacionais externassem sobre as dificuldades encontradas em cada local e explanassem sobre iniciativas aplicadas nas respectivas Unidades, a fim de buscar soluções para os problemas identificados e promover o compartilhamento de boas práticas de policiamento que, assim, tem trazido bons resultados e aumentado a sensação de segurança da população.

“O objetivo da reunião foi alcançado, pois foi possível avaliar todos os resultados obtidos nesses meses. Observa-se que de forma geral, todos os indicadores de produtividade do 4º CPOR foram alavancados expressivamente. Tais conquistas, foram frutos do empenho diuturno de todo o efetivo da regional, assim como, do desenvolvimento de diversas ações operacionais, dentre elas, o emprego do policiamento em área conflagradas, tal qual da integração com os demais órgãos de segurança pública”, destacou o coronel Rômulo Souza Dias, comandante do 4º CPOR.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES