4º BPM realiza solenidade de formatura do Proerd

Na noite de ontem (17), foi realizada a formatura de uma turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) na UMEIF Professora Flávia Borgo, localizada no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Ao todo, 30 alunos participaram da cerimônia, celebrando com entusiasmo a conclusão do curso.

A solenidade contou com a presença do comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão, Capitão Romulo Nascimento Couto, que representou o Comando da Unidade, além da equipe pedagógica da escola, familiares dos alunos e membros da comunidade escolar.

As instruções do PROERD foram conduzidas pelos policiais militares Cabo Barbosa e Soldado Meirelles, que ao longo do curso trabalharam temas como prevenção ao uso de drogas, resistência à violência, cidadania e tomada de decisões responsáveis.

A formatura reforça a parceria entre a escola, a família e a Polícia Militar na formação de jovens mais conscientes, fortalecendo a cultura de paz e prevenção.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Major Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES