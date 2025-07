4º BPM realiza reunião de alinhamento e planejamento com oficiais

Na tarde desta ça-feira (30), o comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, reuniu-se com os oficiais da Unidade na sala de comando para alinhar diretrizes e fortalecer o planejamento das ações operacionais e administrativas do Batalhão.

Durante o encontro, foram abordadas estratégias de atuação com foco na eficiência do policiamento ostensivo, na ampliação da sensação de segurança da população de Vila Velha e na integração entre as equipes. O comandante reforçou a importância do comprometimento, da disciplina e da proatividade dos oficiais na condução das missões institucionais do 4º BPM.

A reunião marca o início de uma nova fase de gestão, pautada na valorização do efetivo, no fortalecimento do trabalho em equipe e na busca por resultados cada vez mais expressivos na segurança pública.