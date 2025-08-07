4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha

Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo. O evento aconteceu no auditório do Ministério Público, em Vila Velha, e reuniu autoridades civis e militares, além de convidados e homenageados.

Instituído em 05 de agosto de 1981, o 4º BPM completa mais de quatro décadas de atuação ininterrupta em Vila Velha, sendo referência no policiamento ostensivo e na promoção da segurança pública na cidade. Ao longo desses 44 anos, a unidade vem se destacando pela excelência no serviço prestado à sociedade capixaba.

Durante a cerimônia, foram condecoradas 38 pessoas que contribuíram de forma significativa com a segurança pública. Oito militares receberam o certificado de Destaque Operacional, vinte militares foram agraciados com a Medalha Convento da Penha, e dez civis foram homenageados com o título de “Amigo do 4º BPM”.

O comandante do 4º Batalhão, Tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, fez uso da palavra e destacou o orgulho e a gratidão por comandar policiais tão dedicados, que atuam diariamente na missão de servir e proteger a população de Vila Velha. Em sua fala, enfatizou a importância da integração com outras forças de segurança, o apoio da família e da comunidade, e agradeceu às instituições parceiras. O comandante também relembrou com emoção o fato de ter iniciado sua carreira operacional no 4º BPM e, agora, retornar à unidade como tenente-coronel, onde encerrará esse ciclo operacional com honra e senso de dever cumprido.

A solenidade reforçou os laços entre a Polícia Militar e a comunidade, reafirmando o compromisso da instituição com a valorização profissional e o reconhecimento àqueles que contribuem com a missão de promover a paz social.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES