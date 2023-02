4º BPM captura foragido da justiça após abordagem no bairro Boa Vista, Vila Velha

Durante patrulhamento preventivo no bairro Boa Vista, na noite de ontem (27), próximo ao campo de futebol, a guarnição avistou um indivíduo em atitude suspeita, que foi posteriormente abordado e constatado um mandado de prisão em seu desfavor.

Quando a viatura se aproximou, ele tomou rapidamente sentido contrário, em passo acelerado, além de guardar algo em seus bolsos, o que levou a equipe realizar uma abordagem para averiguação.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao realizarem a consulta do seu nome no sistema, foi constatado o mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde as medidas cabíveis foram adotadas pela autoridade policial de plantão.

