4º BPM apreende diversas bicicletas furtadas em Vila Velha

Na madrugada de hoje (03), uma viatura do 4º Batalhão prosseguiu ao DPJ de Vila Velha, onde contactou duas pessoas, vítimas de furto de bicicletas. Elas disseram que, segundo informações, as bikes estariam escondidas no interior de um salão de beleza na Rua Aimorés, em Jaburuna.

Os militares prosseguiram ao local e constataram uma quantidade grande de bicicletas no interior do imóvel. Foi contactado os proprietários e eles disseram que as bicicletas foram deixadas lá pelo seu pai e que os objetos não possuíam documentação.

Diante dos fatos, as bicicletas foram apreendidas e encaminhadas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde as medidas serão adotadas pela autoridade policial de plantão.

Fonte: PM ES