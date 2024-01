4º Batalhão recebe visita técnica do comandante-geral

O Comandante-Geral, coronel Douglas Caus, realizou nesta segunda-feira (08), uma visita ao 4º Batalhão, em Vila Velha, para conduzir um levantamento detalhado das necessidades arquitetônicas do local, visando uma futura reforma.

A visita do Comandante-Geral teve como objetivo principal avaliar as condições estruturais do 4º Batalhão, identificar possíveis melhorias e levantar as necessidades específicas que demandam atenção. A visita foi acompanhada pelo comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Marcos Tadeu Pimentel, do tenente-coronel Franzen da Diretoria de Logística (DLog), além de oficiais da unidade operacional.

Essa iniciativa está alinhada com o compromisso da Polícia Militar em proporcionar ambientes operacionais eficientes e seguros para os membros da corporação. Outra unidade, o 7º Batalhão, em Cariacica, também recebeu a visita do comandante-geral para tratar do mesmo tipo de análise técnica.

A visita reforça o compromisso do Governo do Estado em investir na infraestrutura necessária para garantir a eficácia das operações e o bem-estar dos policiais. No ano passado, o governador Renato Casagrande fez o anúncio das licitações para reforma de quatro Companhias Independentes, 6ª, 10ª, 18ª e 19ª, representando o maior projeto de construção e reforma de unidades da Polícia Militar em toda a história da Corporação.

O coronel Douglas Caus destacou a importância dessa visita e o compromisso com a qualidade das instalações operacionais: “É fundamental proporcionar aos nossos policiais ambientes adequados e seguros para que possam desempenhar suas funções com eficiência. Estamos empenhados em investir na infraestrutura necessária para fortalecer ainda mais a atuação da Polícia Militar em prol da segurança da comunidade.”

Após a conclusão do levantamento, a Polícia Militar iniciará os trabalhos para a elaboração do projeto de reforma que seguirá o modelo de padronização de todas as unidades no Espírito Santo.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES