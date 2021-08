4º Batalhão recebe visita de menino fã da Polícia Militar

Eduardo sonhava em conhecer o 4º Batalhão, principalmente a cadela Kora, nova integrante que auxilia as ações policiais através do projeto K9, recém-implementado na área de Vila Velha.

Seu pai, Ricardo, não mediu esforços para realizar o desejo do filho. Ele procurou o Batalhão e contou a história de vida do menino, que sensibilizou o comando da Unidade a acatar o pedido de visita ao 4º BPM.

Nesta semana pai e filho conheceram o 4º Batalhão. Eles foram recebidos no portão pelo soldado Pacheco, que apresentou todas as instalações do local.

O comandante da Unidade, tenente-coronel Chisté, fez questão de recebê-los em sua sala, onde apresentou a galeria de ex-comandantes do 4º BPM, contou sua trajetória na Polícia e presenteou o menino com uma flâmula e um quadro de amigo do 4º Batalhão.

Por fim, Eduardo foi recebido pelos integrantes do K9, que trouxeram a cadela Kora. Um pouco tímido e com medo, a criança foi se soltando e logo já estava conduzindo e brincando com o cão policial. A visita foi encerrada após Eduardo conhecer o interior de uma viatura policial, onde tirou algumas fotos.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]