4º Batalhão realiza entrega de bolas de futebol para projeto social em Vila Velha

Na tarde de sexta-feira (16), o 4º Batalhão da Polícia Militar do Espirito Santo, por meio do PROERD, realizou a entrega de 39 bolas de futebol para a Associação de Moradores do bairro Pontal das Garças.

O material foi entregue na sede por um apenado que, cumprindo pena alternativa, precisou doar essa quantidade de bolas para a referida Unidade realizar a distribuição.

Dessa forma foi avaliado que o projeto “FUTEBOL DO BEM”, do bairro Pontal das Garças, seria o escolhido para receber a doação, tendo em vista a necessidade iminente de equipamentos novos e o número de crianças matriculadas.

Os policiais do PROERD foram recebidos com festa e as crianças ficaram contentes com o presente às vésperas do natal. Além disso, o presidente da associação agradeceu a escolha, elogiando o ótimo trabalho que a PMES tem feito em Vila Velha.

Fonte: PM ES