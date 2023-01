4º Batalhão participa da operação “Jesus Vida Verão” na orla de Vila Velha  

Ontem (11), começou a 32ª edição do evento Jesus Vida Verão, que anualmente é realizado na Orla da Praia de Itapuã, em Vila Velha.

Devido à grande aglomeração de pessoas, o local torna-se um atrativo para a ação de infratores, que aproveitam a oportunidade para realizarem furtos e roubos, bem como atos de vandalismo.

Foi montada uma operação a fim de manter um clima de tranquilidade, prevenindo, coibindo e reprimindo as ações delituosas contra pessoas e contra o patrimônio, mais comuns em eventos com tais dimensões. Os policiais militares do 4º Batalhão, bem como de outras unidades da PMES, começaram a realizar o policiamento ostensivo no local, proporcionando a segurança necessária aos envolvidos.

A operação contou com a presença do comandante do 4º BPM, tenente-coronel Marcelo Luiz Chisté, que a bordo de uma viatura percorreu todos os pontos do evento para fiscalizar o policiamento.

O primeiro dia de festa transcorreu com normalidade, sem alterações relevantes. O esquema de segurança se repetirá nos próximos dias, até o termino do evento na noite do próximo sábado (14).

