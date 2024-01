4º Batalhão apreende drogas nos bairros Ibes e Novo México

Durante o serviço de ontem (23), a Força Tática e K9 do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizaram duas operações bem-sucedidas de combate ao tráfico de drogas nos bairros Ibes e Novo México, no município de Vila Velha.

A primeira ação, no bairro Ibes, as equipes identificaram uma construção abandonada utilizada como ponto estratégico pelos traficantes. No local foram foi encontrada uma sacola contendo 175 pinos de cocaína, 72 pedras de crack, 55 frascos de loló, cinco papelotes de haxixe e nove buchas de maconha.

Já no bairro Novo México, na conhecida “Matinha de Novo México”, a equipe K9 empregou a cadela de faro de drogas e armas Kora. Em uma incursão pela densa área de mata, Kora detectou, em dois pontos distintos, 133 pinos de cocaína, 145 buchas de maconha e 199 pedras de crack.

Nenhum suspeito foi detido. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES