4ª Turma Recursal abre vaga para estágio de pós-graduação em Cachoeiro de Itapemirim

Estudantes de pós-graduação em Direito podem se candidatar para vaga de estágio disponível na 4ª Turma Recursal, localizada em Cachoeiro de Itapemirim. As inscrições serão recebidas até o dia 30 de maio (terça-feira) mediante preenchimento do seguinte formulário eletrônico: https://forms.gle/9bQQbea8v87QsGF3A ou ainda pelo envio do currículo para os e-mails: [email protected] e/ou [email protected].

Poderão participar da seleção pessoas com matrícula regular em curso de pós-graduação, com frequência efetiva, em instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC).

A carga horária do estágio de pós-graduação será de 06 horas diárias, com recebimento de bolsa de estágio no valor de R$ 1.320,72, acrescida de auxílio-transporte de R$ 104,56.

11 de maio de 2023

