48 HORAS | São Mateus não registra novos casos de covid-19

O município de São Mateus não apresentou novos casos da covid-19 desde a tarde da última sexta-feira (29). Os dados constam no painel coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde (SESA). A cidade acumula 215 casos.

Em todo período da pandemia foram notificados 1.122 casos com suspeita de Coronavírus. Desses, 344 foram descartados, 376 casos suspeitos em investigação, 187 casos encerrados, 215 casos confirmados, 114 curados e 02 óbitos.

O sexo feminino lidera com 117 casos. A faixa etária com maior incidência com 60 casos, compreende entre 30 a 39 anos.

O balneário de Guriri lidera com 58 casos. Na segunda colocação aparece o bairro Forno Velho (Cohab) com 14, seguido do Boa Vista com 13 casos.

As duas mortes confirmadas por covid-19 aconteceu no bairro Boa Vista e no Parque Washington, vitimando uma mulher e um homem.

A taxa de isolamento social durante todo o período tem média de 45,45%. São Mateus tem 110 pacientes curados do novo coronavírus e a taxa de letalidade é de 0,93%.

CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO BAIRRO CONFIRMADOS CURADOS ÓBITOS Alvorada 1 0 0 Arnaldo Bastos 2 2 0 Assentamento XIII de Setembro 1 1 0 Aviação 7 5 0 Ayrton Senna 1 1 0 Barra Nova 1 1 0 Beira Rio 2 0 0 Boa Vista 13 5 1 Bom Sucesso 6 1 0 Cacique 3 1 0 Carapina 3 1 0 Centro 6 5 0 Chácara do Cricaré (Inocoop) 6 6 0 Córrego Grande 1 1 0 Eldorado 1 1 0 Esplanada (Seac) 3 1 0 Fátima 9 6 0 Forno Velho (Cohab) 14 6 0 Guriri 58 28 0 Ideal 4 2 0 Jacuí 1 1 0 Jaqueline 2 2 0 KM 28 1 1 0 Lago dos Cisnes 2 1 0 Litorâneo 1 0 0 Morada do Lago 1 0 0 Morada do Ribeirão 9 3 0 Nativo 2 2 0 Nestor Gomes 3 0 0 Nova São Mateus 2 2 0 Novo Horizonte 2 1 0 Parque Washington 5 3 1 Rancho da Telha 1 0 0 Ribeirão 1 0 0 Rio Preto 2 2 0 San Remo 1 1 0 Santa Tereza (Ponte) 3 1 0 Santo Antônio 8 7 0 Sernamby 10 6 0 Universitário 7 4 0 Vila Nova 5 3 0 Vitória 3 0 0

PAINEL CORONAVÍRUS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE