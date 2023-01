469 anos de São Paulo: cinco carros que homenagearam a cidade paulista

Divulgação Willys Interlagos foi um dos modelos de grande sucesso nos anos 60

Nesta quarta-feira (25), a cidade de São Paulo completa 469 anos de muita história e para prestar uma homenagem ao principal centro econômico e financeiro do país, resolvemos listar cinco dos carros e projetos que prestaram homenagem à capital paulista e que de uma forma contribuíram para a economia do Estado.

1) Willys Interlagos

Divulgação Willys Interlagos era confeccionado em carroceria de fibra de vidro e plástico reforçado

O primeiro esportivo brasileiro foi apresentado em 1961 e ganhou o nome em referência ao autódromo paulistano, por sugestão do publicitário e jornalista Mauro Salles . Nas pistas o Interlagos venceu a prova das 500 Milhas de Interlagos , em 1962, conduzido pela dupla Christian Heins/Luiz Antonio Greco . O Interlagos foi o primeiro modelo fabricado no Brasil com carroceria em plástico reforçado e fibra de vidro . Extremamente Leve, pesando apenas 535 kg, acelerava de 0 a 100 Km/h em 14,1 segundos chegando a máxima de 160 Km/h.

2) Fiat Punto SP

Divulgação Fiat Punto SP tinha como base a versão Essence 1.6

A Fiat apresentou no final de 2014 durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo a série especial SP para o hatch Punto , baseada na Essence 1.6. A exclusividade trazia o Blue&Me com volante de couro e comandos de rádio no volante, vidros elétricos traseiros (o Essence trazia apenas os dianteiros), spoiler traseiro, rodas de liga leve de 16” com parafusos antifurto, sensor de estacionamento com visualizador gráfico e alarme, além da identificação da série com a sigla SP na lateral da traseira.

3) Lobini SP450

Reprodução O Lobini SP450 foi idealizado pelo designer Fabio Birolini, que também criou o projeto do Lobini H1

Em 2004, a extinta Lobini Empreendimentos realizou um estudo de carro-conceito em homenagem aos 450 anos da cidade de São Paulo , idealizado pelo designer Fabio Birolini, que também criou o projeto do Lobini H1 , único carro feito pela empresa. No caso do veículo que nunca ganhou as ruas, a ideia era colocar no mercado um carro de luxo de pequeno porte, ágil e econômico e capacidade para quatro ocupantes, características e soluções modernas que se adaptam bem ao cotidiano de grandes metrópoles como São Paulo. A combinação de cores do Lobini SP450 corresponde às cores da capital paulista.

4) Fiat Uno Interlagos

Divulgação Fiat Uno Interlagos era baseado na versão Sporting equipada com motor 1.4 de 88/85 cv de potência e 12,5/12,4 kgfm de torque

A Fiat lançou no final de 2012 a série especial Interlagos para Uno Sporting, que juntamente com o Palio foram uma das atrações da Fiat que estiveram no Salão do Automóvel de São Paulo. A diferença básica entre o Uno eram apenas estéticos como, por exemplo, retrovisores, aerofólio traseiro e logotipos serão em preto brilhante, além da cor exclusiva, amarelo Interlagos. Além disso, ar condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, quadro de instrumentos com aro cromado, pedaleiras esportivas, terceiro apoio de cabeça no banco traseiro, rádio Connect CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS, viva-voz bluetooth e entrada USB, mais porta-objeto móvel.

5) Fiat Palio Interlagos

Divulgação Fiat Palio Interlagos vinha com motor 1.6 16v de 117/115 cv de potência e torque de 16,8/16,2 kgfm

De carona com o Uno , na mesma época a Fiat lançou a edição especial do Palio como uma forma de prestar homenagem a cidade de São Paulo e uma das principais atrações turísticas da capital paulista: a etapa do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, além do festival de música Lollapalooza. No caso do Palio, além de todos os conteúdos da versão Sporting, trazia de série teto solar elétrico, rádio Connect CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS, viva-voz Bluetooth e entrada USB, mais comandos de rádio no volante, retrovisores externos elétricos e vidros traseiros com acionamento elétrico.

Fonte: IG CARROS