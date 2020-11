45 smartbands ou 10 TVs: veja o que dá para comprar com o preço do iPhone 12

Divulgação/Apple iPhone 12 chegou bem caro ao Brasil

A Apple anunciou, nesta sexta-feira (6), os preços da nova linha iPhone 12 no Brasil . O modelo mais barato, o iPhone 12 Mini com 64 GB de armazenamento, será vendido por R$ 7 mil. Já o mais caro, o iPhone 12 Pro Max com 512 GB de armazenamento, chega aos R$ 14 mil.

Os preços são bastante altos, sobretudo se comparados com os demais celulares do mercado nacional. O iPhone 12 Pro Max se tornou o smartphone mais caro do Brasil, empatando com o novo dobrável da Samsung, o Galaxy Z Fold 2 5G , lançado no final de outubro .

Comparando com o preço praticado nos Estados Unidos , também dá para perceber o quão mais caros os novos iPhones chegaram ao Brasil. Por lá, o iPhone 12 Mini mais barato sai por US$ (R$ 3.800 em conversão direta), enquanto o iPhone 12 Pro Max mais caro é vendido por US$ (R$ 7.700 em conversão direta). Os valores representam cerca de 55% dos praticados no Brasil.

O que dá para comprar com um iPhone 12?

Com o preço dos novos iPhones 12 , dá para comprar diversos outros eletrônicos no Brasil. Na verdade, R$ 14 mil é o suficiente para comprar até um carro usado ou mais de duas motos novinhas.

Confira abaixo quais eletrônicos você pode comprar com cada um dos novos iPhones.

iPhone 12 Mini de 64 GB (R$ 7 mil)

1 Samsung Galaxy S20 + 3 Redmi 9A

2 Redmi Note 9 Pro

3 Moto G9 Plus

Quase 5 Samsung Galaxy A 31

1 patinete elétrico da Xiaomi + 1 Moto G9 Plus

iPhone 12 de 128 GB (R$ 8,5 mil)

2 Samsung Galaxy S20 + 1 Moto G9 Plus

14 robôs aspiradores da Mondial

27 pulseiras inteligentes Mi Band 4C

7 smart TVs de 32 polegadas da Samsung

iPhone 12 Pro de 256 GB (R$ 11 mil)

2 iPhones 11

3 Samsung Galaxy S20 + 2 smartwatches Amazfit Bip Lite

10 smart TVs de 32 polegadas da Samsung

5 Moto G9 Plus

31 alto-falantes inteligentes Amazon Echo Dot

iPhone 12 Pro Max de 512 GB (R$14 mil)