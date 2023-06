45% da Gen Z preferem celebrar a si mesmos no Dia dos Namorados

FreePik Pesquisa do Bumble revela que 45% da Gen Z e dos Millenials preferem celebrar a si mesmos e investir no amor próprio neste Dia dos Namorados

Neste Dia dos Namorados, o Bumble – aplicativo de namoro e rede social em que as mulheres dão o primeiro passo – está celebrando a autoexpressão, o prazer e a autoexploração como um ato de amor próprio e cuidado por meio de sua campanha mais recente, “You Come First” (tradução adaptada: “Você vem primeiro”).

Com base em uma pesquisa recente conduzida pelo app, quase 1 em cada 2 (43%) entrevistados se sente pressionado a sair ou ter um parceiro fixo no Dia dos Namorados. Essa tendência se provou ainda mais verdadeira entre usuários da Geração Z e os Millenials, com 53% dos respondentes concordando com esse sentimento.

No entanto, 45% dos entrevistados da Geração Z e dos Millenials prefeririam celebrar a si mesmos e se investir no amor próprio neste Dia dos Namorados, independente do que isso signifique para eles. Além disso, a maioria dos entrevistados (66%) compartilhou que eles apostam no autoprazer como um ato de autocuidado e amor.

Com base em uma pesquisa separada, esta realizada com os membros globais do Bumble, foi constatado que de todas as gerações pesquisadas, os da Geração Z eram os mais propensos a relatar que não estavam fazendo sexo e que estavam contentes com essa decisão. A Geração Z e os Millenials mais jovens também eram mais inclinados a explorar brinquedos sexuais do que suas contrapartes geracionais (30%), já que apenas 23% da Geração X e 17% dos Baby Boomers concordaram com essa afirmação. A análise apontou, ainda, que para 66% dos usuários Gen Z e Millennials, entender suas preferências e necessidades sexuais lhes dá liberdade para namorar e se conectar com outras pessoas. Eles também compartilharam que é atraente quando os parceiros são abertos sobre suas preferências sexuais.

Você em primeiro lugar

Com isso em mente, o Bumble desenvolveu a campanha “Você vem Primeiro”, que incentiva os usuários a descobrirem mais sobre o autoprazer e como ele influencia sua relação consigo mesmo. “A autodescoberta e a experimentação sexual desempenham um papel importante ao se envolver em experiências sexuais com outras pessoas. Não há sensação melhor do que a confiança construída ao conhecer seu corpo em um nível mais profundo. Estou ansiosa para compartilhar meus aprendizados e dar às pessoas agência sobre suas vidas amorosas e o espaço para explorar e celebrar livremente”, reforçou a especialista em sexo e relacionamentos Shan Boodram. A iniciativa é uma forma, também, de ressignificar a data e dar destaque a importância do autoconhecimento e sua influência nos relacionamentos, além de quebrar os estereótipos do que um “Dia dos Namorados” deve ser e celebrar as mulheres em todas as fases de sua jornada no amor.

“Muitas vezes somos inundados com a ideia de como deve ser um Dia dos Namorados tradicional. Mas, independentemente de onde você esteja em sua jornada amorosa, é importante iluminar o relacionamento mais importante: aquele que você tem consigo mesmo ”, disse Selby Drummond, diretora de marca da Bumble. “O autoprazer é uma peça chave do amor próprio, e o amor próprio é fundamental para relacionamentos saudáveis e igualitários. Queríamos que esta campanha e o novo produto comemorassem exatamente isso. Na vida, amor, no Bumble, onde quer que seja: você vem primeiro.”

