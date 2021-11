41 pessoas morrem por conta de chuvas intensas na Índia e no Sri Lanka

Reprodução Homem caminha em meio à inundação causada por fortes chuvas em Chennai, na Índia

Nesta quinta-feira (11), as autoridades do sul da Índia e no Sri Lanka reportaram a morte de pelo menos 41 pessoas devido às chuvas intensas que ocorreram na região. Segundo a previsão de meteorologistas, as pancadas de chuva tendem a diminuir nos próximos dias.

De acordo com o Departamento Meteorológico Indiano, há previsão de chuva de leve a moderada na maioria das áreas afetadas, além de inundações ocasionais em algumas ruas e áreas baixas. Já as autoridades do Sri Lanka acreditam que as chuvas diminuirão a partir de hoje.

“O pior já passou, e chuvas ocasionais acontecerão”, disse Pradeep John, um meteorologista amador muito seguido em Tamil Nadu, o Estado mais afetado da Índia. “Hoje as chuvas serão intermitentes, com grandes intervalos e nada alarmante”, conclui.

Na ilha-nação de Sri Lanka, a chuva tirou a vida de pelo menos 25 pessoas, que se afogaram. Mais cinco pessoas se feriram pelos deslizamentos de terra. na ilha-nação de Sri Lanka, a maioria das quais se afogou, e deslizamentos de terra feriram cinco pessoas, segundo autoridades.

O ministro de gerenciamento de desastres de Tamil Nadu, KKSSR Ramachandran, disse em uma coletiva de imprensa que 16 pessoas morreram na região. Muitas escolas e faculdades estaduais permaneceram fechadas, e alguns serviços de trem continuam suspensos.