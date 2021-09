Reprodução: Alto Astral 4 truques simples para descomplicar a maquiagem!

A vida mudou drasticamente com a chegada da pandemia da Covid-19 em março de 2020, sendo que muitos hábitos foram não só alterados, como também repensados. Obviamente moda e beleza não ficaram de fora dessa reflexão, pois, além do uso de máscaras, surgiram novos pensamentos, como “menos é mais” ou “será que preciso disso mesmo?” em ambos os campos. Talvez uma superprodução ou um look caro já não fizessem mais tanto sentido assim quando o que todos buscavam era apenas saúde.

Mas partindo do princípio de que nada dura para sempre, os dias piores deram lugar às esperanças em relação ao controle do vírus e a proteção das pessoas. Com isso, pouco a pouco, a rotina tem voltado e passamos a nos questionar sobre qual forma devemos agir diante desse novo cenário. Assim, muitas mulheres sentem falta dos cuidados diários com a aparência, porém não se enxergam mais gastando horas com as pinturas.

Portanto, descomplicar é a palavra-chave para resgatar a autoestima e a felicidade ao se olhar no espelho sem ficar refém de tantos cosméticos, objetos e tempo gasto! Priorizar a beleza natural e se maquiar apenas para “dar uma corzinha de saúde” parecem ser as novas beauty trends do momento!

Então, se você deseja se reconectar com a maquiagem de um modo mais natural, simples e com propósito, agora é a hora de se jogar nessa tendência! Confira 4 truques para descomplicar a make e dar aquela turbinada na autoestima sem perder tempo!

1. Cuide da sua pele

Sim, estamos falando do famoso skincare! Para muito além da beleza, os cuidados com a pele são também uma questão de saúde. Com limpeza e hidratação adequadas, você garante viço, textura e brilho sem ter que recorrer aos cosméticos. Depois, capriche na proteção solar para deixar a pele blindada contra os raios solares que são nocivos e grandes causadores do câncer de pele.

2. Protetor solar com cor

Por mais que seus passos de beleza sejam reduzidos, você já viu que a proteção solar não deve ficar de fora. Uma solução para facilitar ainda mais é usar versões do filtro com cor. Embora não apresentem a cobertura de uma base, essas opções uniformizam a pele e, dependendo, conseguem até esconder algumas imperfeições.

3. Aposte nos produtos multifuncionais

O formato “2 em 1” será seu melhor amigo quando o plano for descomplicar a maquiagem. A intenção é apostar em apenas um cosmético que tenha diversas funções, como, por exemplo, o lip tint. O líquido consegue dar a tão desejada “corzinha de saúde” nas maçãs e nariz, além de servir ainda para tingir os lábios. Quer mais? Também vale usá-lo como sombra e até para delinear!

4. Um rímel e mais nada!

Se a intenção for turbinar o olhar ou só tirar aquela cara de sono, as máscaras de cílios são perfeitas! Além da aplicação ser rápida e prática, algumas versões trazem volume e curvatura já na primeira camada e ainda são a prova d’água, ou seja, nada de precisar reaplicar durante o dia! Perfeito, né?