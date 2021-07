4 tipos de lareira para aquecer e decorar a casa neste inverno

Pixabay 4 tipos de lareira: saiba qual se adequa melhor ao seu ambiente





































As lareiras deixam a casa aquecida e dão um charme todo especial ao ambiente

Elas podem ser de quatro tipos: a lenha, a gás, elétricas ou a álcool

A escolha da lareira ideal deve levar em conta detalhes da casa, como pisos e revestimentos





Mais do que aquecer o ambiente, as lareiras dão um toque charmoso ao ambiente e fornecem uma sensação de aconchego e conforto que cai muito bem na época de inverno. Além disso, a lareira possui um significado especial nos projetos residencias, porque simboliza a união nos espaços de convívio. Caroline Sautchuk, arquiteta e designer de interiores, diz que esse era um conceito muito usado por Frank Lloyd Wright, arquiteto norte-americano que foi pioneiro na aplicação de lareiras nas casas.

“De acordo com ele, era esse componente que reunia os moradores do lar, que promovia a socialização entre os parentes. Por conta disso, ficava sempre localizado no coração da residência, como nas salas de estar, e é algo que se mantém até hoje”, explica.





O mercado oferece lareiras de diferentes tamanhos e sistema de condução, incluindo opções portáteis. Caroline elenca os quatro tipos mais usados nos projetos atualmente, veja abaixo.

Lareira a lenha

Pexels Lareira a lenha





Quem nunca viu os personagens de filmes estrangeiros reunidos diante de uma lareira a lenha e desejou ter essa experiência? Elas são charmosas e costumam ocupar lugares de destaque nas salas de estar, tornando-se o foco do ambiente.

De acordo com Caroline, elas geralmente são feitas em alvenaria, concreto ou metal, materiais que são resistentes ao calor. “Além do modelo tradicional, hoje existem opções suspensas. O item fica fora do chão e preso somente pela chaminé, dando um ar mais moderno ao imóvel”, diz. A concepção dessa lareira precisa ser pensada ainda durante a obra ou construção, pois o projeto tem que ser espaçoso.

“A estrutura demanda mão de obra especializada e a instalação de chaminé ou duto para a exaustão da fumaça, por conta da queima de lenha”, aponta. Ao escolher esse tipo de lareira, o arquiteto precisa estar atento ao piso do ambiente. “Como a queima da madeira gera fagulhas, o contato dessas partículas com carpete ou tecido pode trazer riscos de incêndio. Por isso, o ideal é usar piso de porcelanato ou cerâmica”, explica a especialista. O preço médio para instalar uma lareira a lenha é de R$ 1,2 mil.

Lareira a gás

Divulgação/Telha Mix Lareira a gás





Diferente da lareira clássica, essa versão a gás não precisa de lenha para funcionar, então não expele fumaça, fuligem ou odores e, consequentemente, dispensa o uso de dutos e chaminés. De acordo com Caroline, existem dois tipos mais conhecidos para esse tipo de lareira. “Um deles é o linear, que vem com pedras vulcânicas colocadas sobre os queimadores. Essas pedras retém o calor sobre o equipamento, mantendo a temperatura do ambiente por mais tempo. O outro modelo usa cerâmica refratária, que apresenta um ótimo rendimento térmico”, resume ela.

A lareira a gás é fácil de acender e pode ser ligada a partir de um botão ou controle remoto. “Devido a sua funcionalidade, ela pode ser instalada em várias partes da residência, desde que haja um ponto de gás encanado ou de botijão”, conclui a especialista. O preço médio para instalar uma lareira a gás gira em torno de R$ 2,2 mil.

Lareira elétrica

Divulgação/Wgrif Lareira elétrica





A lareira alimentada por eletricidade é praticamente um aquecedor, com a diferença que o equipamento está na estética: a lareira costuma reproduzir uma imagem em 3D que mostra a lenha e as chamas do fogo de forma virtual. “Ela é uma das mais práticas, visto que ela funciona com uma simples conexão à tomada”, explica Caroline. Outro benefício é o fato dela não fazer sujeira e a possibilidade de funcionar bem em basicamente qualquer cômodo com ventilação adequada.

“Podem ser encaixadas em um móvel de madeira ou de metal, em um nicho de alvenaria, gesso ou em qualquer outro projeto, inclusive como se fosse um quadro na parede. Suas aplicações decorativas são diversas. Por outro lado, uma das suas desvantagens é o alto consumo de energia que exige”, alerta a arquiteta. O preço médio para instalar uma lareira elétrica está entre R$ 400 e R$ 900.

Lareira a álcool

Divulgação/Classe A Lareira a álcool





Também conhecidas como ecológicas, essas lareiras são alternativas viáveis para apartamentos ou casas já construídas, porque não exigem obra para sua instalação. “São lareiras abastecidas com álcool líquido, mas o fogo gerado, por ser mais leve, não tem cheiro e também não produz fumaça. Seus queimadores em inox podem ser encaixados sobre diversas superfícies, combinando com a decoração que a família gostar, seja madeira, alvenaria, pedra natural ou porcelanato”, diz Caroline.

Esse modelo conta com equipamentos portáteis, que transitam das salas às varandas. Apesar de ser econômica e menos poluente, a lareira ecológica apresenta um abastecimento mais trabalhoso, segundo a arquiteta. “Não há um abastecimento contínuo como a lareira a gás, por exemplo. As ecológicas possuem capacidade para aproximadamente seis litros de álcool; quando ele acaba, o reservatório precisa ser reabastecido”, explica ela. O valor de uma lareira a álcool pode variar de R$ 700 a R$ 2 mil.

Como escolher a lareira ideal para cada ambiente?

Pexels Qual o tipo de lareira ideal para você?





Para escolher a lareira ideal para o seu ambiente, é preciso estar ciente das vantagens e desvantagens de cada tipo. Apesar das lareiras a lenha serem mais famosas e consequentemente mais procuradas, já que o crepitar do fogo é agradável de se ver e ouvir, ela não é tão sustentável para o meio ambiente.

“A queima de lenha produz bastante dióxido de carbono. Além disso, requer um trabalho pesado de compra, armazenamento e limpeza de lenha e cinzas”, adverte Caroline. No caso de lareiras elétricas, o consumo de energia é um dos pontos negativos. Independentemente do modelo escolhido, o projeto deve levar em consideração todas as medidas de segurança possíveis.

“Faça inspeções e manutenções regularmente, confira sempre o prazo de garantia e de validade de cada produto. Assim, sua casa estará sempre quentinha e, acima de tudo, protegida”, finaliza.