4 tendências de beleza que serão abandonadas em 2024

Se você é apaixonada por beleza e por cuidados, você certamente sabe que novas tendências de maquiagem acabam surgindo nas redes sociais e em 2024 não seria diferente! Estilos de make que foram sucesso no passado devem entrar em declínio nesse novo ano e nós vamos te mostrar quais.

A palavra para 2024 é naturalidade e valorização dos atributos de cada pessoa, por isso, a beleza deve ver uma grande mudança de estilo e de tendências! Essas mudanças já podem ser observadas até mesmo nas celebridades, como Kim Kardashian, que já adotou um visual mais natural.

4 tendências de beleza que devem ficar para trás em 2024

Selecionamos algumas das trends de beleza que vem sendo sucesso, mas que devem ficar de lado durante o ano de 2024.

4. Lábios com cores muito intensas

Sejam as tonalidades mais escuras ou os batons mais intensos , os lábios coloridos extremamente chamativos se tornaram uma tendência crescente entre as influenciadoras e as celebridades, porém, essa trend promete ter um fim. A aposta para 2024 são os tons de batons mais sutis e harmônicos, proporcionando visuais mais discretos e delicados.

3. Sobrancelhas descoloridas

Mesmo sendo bastante popular entre as modelos, as sobrancelhas descoloridas devem ter os seus dias contados! Essa prática deve perder ainda mais popularidade em detrimento da busca por visuais um tanto mais frescos e naturais que vem ganhando mais espaço em 2024.

2. Peles com aspecto pesado

Se você é ligada na maquiagem, deve ter percebido que as peles conhecidas como “reboco” vem perdendo cada vez mais espaço, não é? Popularizadas por celebridades como as irmãs Kardashian, esse estilo de maquiagem deve perder bastante espaço para os acabamentos de pele mais naturais e glow.

1. Cílios e extensões longos demais

Cílios demasiado longos? Isso é coisa do passado! Como a principal tendência de beleza para 2024 está na valorização da beleza natural, as extensões de cílios imensas e exageradas devem acabar perdendo bastante popularidade.

