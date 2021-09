Redação João Bidu 4 simpatias poderosas para conseguir engravidar!

É comum que muitas mulheres tenham dificuldade para engravidar , mesmo que não apresentem nenhum tipo de problema de saúde. É preciso estar atenta ao calendário menstrual para saber quais são os dias com mais chances de gerar uma gravidez, que é o período fértil. Mas você, ou aquela amiga que está querendo ser mamãe, podem também contar com a ajuda de simpatias para engravidar !

Simpatias para engravidar: confie nesses rituais poderosos!

1) Conseguir engravidar

Faça um saquinho de pano branco, coloque três balas do mesmo sabor dentro dele e deixe-o embaixo de seu travesseiro durante três dias. Em seguida, pegue o saquinho e coloque-o embaixo do travesseiro do seu marido e deixe mais três dias. Passados os seis dias, tire as balas do saquinho, jogando-o numa lixeira. Chupe uma bala e dê uma bala para seu marido chupar. A outra, você deverá desembrulhar e enterrar num jardim.

2) Mulher engravidar

Para favorecer a fertilidade, pegue a clara de um ovo (utilize a gema para outra coisa), coloque em um copo descartável e deixe no sereno por uma noite. Na manhã seguinte, faça uma oração para o santo de sua devoção e jogue o copo com a clara no lixo.

3) Para engravidar

Compre um par de sapatinhos de lã, encha um dos pés com balas e dê as mesmas às primeiras crianças que encontrar, guardando o par de sapatinhos em uma gaveta de roupas íntimas, e diga: “São Cosme e São Damião, ofereço este sapatinho cheio de balas para vocês, pois eu tenho vontade de ser mãe. Se eu conseguir, encho o outro pé do sapatinho de balas e distribuo para outras crianças, em agradecimento a vocês, meus santos protetores”. Assim que obtiver a graça, cumpra a promessa. Quando o bebê nascer, use pela primeira vez os sapatinhos da simpatia.

4) Amiga engravidar

Compre um par de sapatinhos de bebê verde ou amarelo e uma imagem de Santa Sara. Embrulhe para presente e dê à amiga. Explicando que a Santa protege as mulheres que desejam engravidar, e peça para que ela e você façam uma corrente de oração para que ela realize esse sonho. O sapatinho pode ser guardado entre seus pertences. Ensine a amiga que quando engravidar, ela deve presentear os sapatinhos e deixar a imagem da santa em uma igreja.

