4 simpatias com vinho para sua vida amorosa alavancar

Não existe nada mais romântico do que um jantar a dois , com uma música calma de fundo e o seu prato preferido acompanhado de um belo vinho . Todos sabem que essa bebida alcoólica é conhecida por ser um afrodisíaco natural, e que duas taças já é o suficiente para esquentar o clima, não é mesmo?

Porém, além do vinho ser algo extremamente sensual por si só, ele é um ótimo elemento para simpatias ligadas o amor ! Ou seja, se você gosta de tomar um vinho e, de quebra, é apaixonado pelo mundo místico, nada melhor aproveitar a bebida para fazer alguns novos rituais para a sua vida amorosa.

Sendo assim, confira 4 simpatias com vinho para esquentar o clima e manter o amor com o par em alta:

Simpatias com vinho para o amor

Cubra a mesa da sua casa com um pano vermelho, faça um círculo usando sal grosso e coloque dentro dele um copo de vinho, duas velas acesas em cima de um pires e dois ovos. Quando as velas terminarem de queimar, faça uma gemada com os ovos e misture com o vinho. Tome metade do preparo antes de ir para a cama e dê outra metade para o seu par tomar. Caso ele não queira, você pode descartar na pia. O sal e os restos da vela devem ser jogados no lixo e as claras no ralo da pia. O pano, o pires e o vinho que restou na garrafa podem ser reutilizados normalmente.

Simpatia para ter felicidade com o par

Pegue sete uvas-Itália (cortadas ao meio e sem sementes) e coloque dentro de uma garrafa de vinho tinto invocando Afrodite, a deusa do amor: “És bela, és pura e só desejas alegria e união a quem se ama. Que a bebida seja abençoada por ti e traga ainda mais paixão à nossa relação”. Faça um jantar especial para vocês e, na ocasião, ofereça ao seu par o vinho especial.

Simpatia para manter a paixão do par por você

Coloque no sereno sete grãos de milho dentro de um cálice com vinho, deixando lá por uma noite. Na manhã seguinte, jogue o vinho na pia, faça um saquinho com tecido vermelho e guarde os grãos de milho dentro. Deixe esse patuá embaixo do colchão de vocês, do lado em que seu par dorme (sem que ele saiba), pelo tempo que achar necessário. Lave e use o cálice como de costume.

Simpatia para afastar rival no amor

À meia-noite, passe tinta preta num jarro de barro. Dentro dele coloque uma pedra de carvão, um pouco de sal grosso, um pedaço de papel com o nome de sua rival e de seu amado escrito e, por cima, 13 pimentas verdes. Tampe bem o jarro e deixe embaixo de sua cama por 13 dias seguidos. Passado este tempo, deixe o vaso em uma encruzilhada, deixando do lado direito um charuto aceso (tome cuidado para não se queimar) e do lado esquerdo um garrafa de vinho aberta. Depois, jogue para o alto sete moedas de qualquer valor e diga para os Orixás: “Façam com que (diga o nome de sua rival) encontre riqueza em outro lugar, longe de meu amado (diga o nome dele)”. Feito isso, vá embora sem olhar para trás.

Fonte: João Bidu