4 receitas de milkshake para se refrescar hoje!

Os dias quentes resolveram chegar antes mesmo do verão e qualquer forma de se refrescar em meio a tanto calor parece válida. Além de usar roupas frescas, beber bastante água e visitar a piscina sempre que possível, que tal investir em uma bebida geladinha e muito saborosa?

Então, separe uma taça e tente escolher apenas um sabor dessas 4 receitas refrescantes de milkshake para provar ainda hoje e espantar o calorão!

Milkshake de chocolate crocante

Tempo: 10min Rendimento: 2 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

5 bolas de sorvete de chocolate

4 colheres (sopa) de achocolatado em flocos tipo Ovomaltine®

3 xícaras (chá) de leite gelado

Calda para sorvete sabor chocolate para decorar

1 e 1/2 xícara (chá) de chantilly pronto para cobrir

Chocolate granulado e achocolatado em flocos tipo Ovomaltine® para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o sorvete, metade do Ovomaltine® e o leite até ficar homogêneo. Misture o Ovomaltine® restante com uma colher. Decore 2 copos altos com calda para sorvete e divida entre eles o conteúdo do liquidificador. Cubra com o chantilly e decore com granulado e Ovomaltine® antes de servir.

Milkshake de morango

Tempo: 10min Rendimento: 4 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite gelado

1 litro de sorvete de creme

2 xícaras (chá) de morangos picados

Cubos de gelo a gosto

Chantilly pronto e calda de morango para decorar

Modo de preparo

Bata o leite, o sorvete, o morango e gelo no liquidificador por 1 minuto. Divida em copos grandes, decore com chantilly, calda de morango e sirva.

Milkshake de Kinder Bueno® com Nutella®

Tempo: 5min Rendimento: 2 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

6 bolas de sorvete sabor creme

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó

2 embalagens de Kinder Bueno®

250ml de leite gelado

6 cubos de gelo

Nutella®, Kinder Bueno® e cobertura para sorvete sabor chocolate para decorar

Modo de preparo

Coloque o sorvete, o achocolatado, o Kinder Bueno®, o leite e o gelo no liquidificador e bata até ficar cremoso. Decore os copos ou taças com Nutella®, despeje o milkshake e sirva decorado com Kinder Bueno® e com cobertura para sorvete. Se quiser, acrescente chantilly.

Milkshake prestígio

Tempo: 10min

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite gelado

1 vidro de leite de coco (200ml)

4 xícaras (chá) de sorvete de chocolate

4 cubos de gelo

Chantilly pronto para decorar

Cobertura para sorvete sabor chocolate para decorar

Chocolate em pó para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, o leite de coco, o sorvete e o gelo por 1 minuto ou até homogeneizar. Transfira para taças de milkshake e decore com chantilly, cobertura de chocolate e chocolate em pó. Sirva em seguida.

