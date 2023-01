Redação EdiCase 4 profissões ideais para o signo de Aquário

Além de revolucionários, os aquarianos também têm como característica marcante um alto nível de inteligência. De acordo com a astróloga Thais Mariano, eles aprendem com grande facilidade e possuem um intelecto que vai além do que a maioria das pessoas consegue captar.

De modo geral, os nativos de Aquário pensam de forma coletiva, têm facilidade de liderança grupal e possuem devoção por causas e ideais. “Sendo assim, apesar de eles terem a tendência a se destacarem em qualquer caminho que seja, algumas profissões são mais favoráveis para os aquarianos”, enfatiza a astróloga. Veja abaixo quais são:

1. Astrologia e astronomia

Sendo o Universo regido por Aquário , as duas profissões se alinham perfeitamente com os nativos deste signo. Além disso, por serem carreiras que fogem ao comum, elas se tornam ainda mais favoráveis para os aquarianos.

2. Terapias alternativas e vibracionais

Tudo que é alternativo é típico de Aquário. Isso porque, além de buscar inovar, este signo costuma ter muita intuição e facilidade para lidar com energias que vão além do campo físico.

3. Política, serviço social e comunitário

Por ser um signo que pensa muito no coletivo, os nativos de Aquário beneficiam a si e aos outros com as profissões alinhadas ao senso de coletividade e equidade.

4. Eletrônica, tecnologia, engenharia e computação

A capacidade intelectual e a de inovação dos aquarianos os favorecem nestas profissões, bem como em outras que envolvam o uso de habilidades mais afloradas

Fonte: IG Mulher