4 motivos para fazer um acompanhamento nutricional

O acompanhamento nutricional é um direcionamento muito importante para garantir uma vida mais saudável. Ele vai além de uma simples etapa do processo de perda de peso e tem a ver com soluções para que o organismo funcione melhor e a alimentação seja mais equilibrada.

Durante o acompanhamento, o nutricionista fica responsável por apontar essas soluções e por diagnosticar possíveis doenças. Além disso, ele adapta as recomendações à rotina e realidade do paciente. Ou seja, é tudo personalizado . O acompanhamento não é apenas um processo estético, mas é um forte aliado na prevenção de doenças e na manutenção do peso ideal.

De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais de 50% dos brasileiros estão com sobrepeso, o que coloca o Brasil na segunda posição do ranking de países com excesso de peso. Por isso, o acompanhamento nutricional é importante para ajudar a manter a população saudável e dentro dos índices de peso ideal. Pensando nisso, listamos 4 motivos para começar um acompanhamento nutricional.

4 motivos para fazer acompanhamento nutricional

1. Reeducação alimentar

Devido aos hábitos alimentares prejudiciais à saúde adquiridos na infância, muitos adultos enfrentam desafios como paladar infantil e consumo excessivo de açúcar, além dos alimentos superindustrializados.

No acompanhamento, o nutricionista dá orientações sobre como reeducar a alimentação. Durante o processo, os pacientes aprendem sobre intervalos entre refeições, consumo adequado de água e substituições de alimentos, proporcionando uma mudança saudável.

2. Restrição Alimentar

Com o aumento de pacientes com intolerâncias alimentares, como à lactose e ao glúten , as restrições alimentares causam desconfortos intestinais. O acompanhamento nutricional é importante nesses casos, permitindo que as pessoas compreendam como fazer substituições alimentares com o mesmo valor nutricional ou até melhores dos alimentos que não podem comer.

3. Controle de Doenças Crônicas

A relação direta entre hábitos alimentares e o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, destaca a importância do acompanhamento nutricional. Prevenir ou controlar essas doenças requer orientação especializada, pois podem afetar todas as faixas etárias.

A visita regular ao nutricionista proporciona um entendimento maior do funcionamento do corpo. A alimentação não apenas desempenha um papel crucial no surgimento dessas doenças, mas também pode ser uma ferramenta poderosa para revertê-las, e o nutricionista vai saber te orientar sobre isso.

4. Estética

Embora a estética não seja o foco principal das consultas nutricionais, é um motivador comum para procurar esses profissionais. O acompanhamento nutricional é fundamental para objetivos como perda de gordura ou ganho de massa magra, evitando o “efeito sanfona” e transtornos alimentares.

Com orientações sobre alimentação equilibrada, quantidades, horários e, se necessário, suplementos, o nutricionista desempenha um papel importante na conquista desses objetivos, promovendo simultaneamente a saúde do corpo.

