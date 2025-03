4 modelos de motos Honda para pessoas baixas

Saiba como escolher motos para pessoas baixas, assim como quais são os melhores modelos para garantir o conforto de pessoas baixas ao pilotar!

Há diversos modelos de motos para pessoas baixas, e as principais delas incluem a Honda Pop 110i, Honda Biz 125 EX, Honda PCX 160 e a Honda ELITE 125. Descubra mais detalhes sobre as melhores motos para pessoas baixas:

Honda Pop 110i

A Honda Pop 110i não é apenas um modelo ideal para pessoas baixas, mas possui um diferencial: o seu design moderno. Ademais, ela também oferece segurança ao pilotar por conta dos freios a tambor, que possibilitam uma frenagem progressiva, bem como uma suspensão confortável.

Honda PCX 160

Outro modelo adequado para pessoas baixas é a Honda PCX 160 que conta com um motor OHC, 4 tempos, monocilíndrico, arrefecido a líquido de 156,9 cc, fornecendo uma potência máxima de 16 CV a 8500 rpm, além de um torque máximo de 1,5 kgf.m a 6500 rpm. Com um design moderno, essa moto é perfeita para te levar a qualquer lugar no seu dia a dia.

Honda Biz 125 EX

A Honda Biz 125 EX apresenta um design sofisticado em sua nova versão, que inclui um banco renovado, uma carenagem que confere um visual exclusivo e grafismos atualizados que ressaltam sua modernidade. Ela também é ideal para o dia a dia.

Honda ELITE 125

A Honda ELITE 125 contém um design sofisticado em comparação com as outras. Conta com um sistema de freios CBS, que distribui a frenagem de forma equilibrada nas rodas dianteiras e traseiras; e com um cavalete central, que oferece segurança para estacionar em locais diferenciados.

A Potiguar Honda funciona desde 1973 com a comercialização de motos novas e seminovas para quem busca a moto dos sonhos, independentemente do objetivo, além de possuir as motos para pessoas baixas mais adequadas, e também oferecer serviços de revisão veicular, consórcio e financiamento – tudo isso em um único lugar.

