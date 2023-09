Vitoria Rondon 4 lançamentos incríveis no HBO Max em setembro

Nesta sexta-feira (01/09), o HBO Max divulgou a lista completa com os lançamentos para setembro. No catálogo, estão filmes, séries e documentários imperdíveis que prometem entreter o público o mês inteiro. Começando pela comédia ‘Starstruck’, sucesso da plataforma e uma das mais aguardadas, e o filme ‘Que Horas Eu Te Pego?’, que sai direto dos cinemas para a sua telinha.

Já na categoria documentários, tem ‘Kim vs Kayne: O divórcio’, que embala a história de um dos casais mais polêmicos do mundinho dos famosos. E para fechar o período em grande estilo, o streaming disponibiliza os novos episódios da série ‘Lakers: Hora de Vencer’, que conta a história de um dos times mais famosos do basquete.

A seguir, confira mais detalhes sobre as produções!

1. Lakers: Hora de Vencer – Novos episódios (03/09)

Inspirada no livro ‘Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980’, de Jeff Pearlman, a série é uma das favoritas do gênero de esporte e narra a história da vida profissional e pessoal dos jogadores do time da década de 80, isso tudo enquanto mostra a trajetória de um dos clubes de basquetebol mais bem sucedidos dos Estados Unidos, que fez história dentro e fora das quadras.

Atualmente na segunda temporada, a trama parte da derrota humilhante do clube para o Boston Celtics, que levou o público à loucura na partida das finais da NBA em 1984, colocando à prova o majestoso império do time. Para conferir o restante dessa história, basta acessar a plataforma de streaming semanalmente e aproveitar os novos episódios.

2. Kim vs Kayne: O divórcio (18/09)

O divórcio de Kim Kardashian e Kanye West foi e segue sendo uma das polêmicas que mais atrai o público; por isso, a HBO Max decidiu produzir um documentário exclusivo contando detalhes dessa história.

Apesar de o esperado ser relatos do casal, o documentário não conta com a presença de nenhum deles. Ao invés disso, segundo demonstra o trailer, a trama é baseada em uma série de entrevistas com pessoas que os representaram durante o processo de separação.

3. Starstruck – 3ª temporada (28/09)

Coproduzida pela BBC Three e pela comediante e escritora Rose Matafeo, a trama acompanha a história de Jessie (Rose Matafeo) que, ainda morando em Londres, explora uma nova vida de solteira após romper com o astro de cinema Tom (Nikesh Patel).

Depois de dois anos separada, a protagonista vive uma nova fase de sua vida. Enquanto observa os seus amigos avançarem no quesito ‘serem adultos’, ela começa a lidar com as consequências de suas escolhas e questiona-se sobre o que realmente procura para o seu futuro.

4. Que Horas Eu Te Pego? (29/09)

Estrelado por Jennifer Lawrence e Andrew Barth Feldman, o filme conta a história de Maddie, uma mulher com o costume de tomar atitudes erradas. No entanto, ao perceber que pode perder a sua casa de infância, onde viveu a vida inteira, a protagonista decide arrumar um emprego. Então, por meio de um anúncio no jornal, encontra um dos trabalhos mais inusitados: namorar um jovem introvertido de 19 anos antes que ele vá para a faculdade, tudo isso a pedido dos seus pais do garoto. Até onde vão os limites de Maddie para conseguir o que quer?

Fonte: Mulher