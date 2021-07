4 investimentos de Renda Fixa para iniciantes a partir de R$ 100

Ana Carol Soares 4 investimentos de Renda Fixa para iniciantes a partir de apenas R$ 100

Muitas pessoas acreditam que para começar a investir é preciso ter bastante dinheiro, esforço e tempo. No entanto, o mundo dos investidores iniciantes é bem mais simples do que parece.

Segundo o Financista do Canal 1Bilhão Educação Financeira, Fabrizio Gueratto , com apenas R$ 100 já é possível investir sem se preocupar com os riscos e conseguir juntar uma quantia de até R$ 100 mil.

Você viu?

Investimentos de Renda Fixa

Os investidores iniciantes precisam sempre começar pelo começo. Ou seja, encontrar uma aplicação que ofereça menos risco. Por conta disso, os investimentos de Renda Fixa são os mais recomendados.

