Foto: Reprodução 4 ideais de penteados para o carnaval em cabelos cacheados

As celebrações de Carnaval começaram com tudo! Os blocos de rua e as festas que fazem parte das celebrações carnavalescas são a oportunidade perfeita para quem ama celebrar e se divertir, apostar em looks e penteados diferentes. Quer ver ideias de penteados para cabelos cacheados que você pode apostar para arrasar no Carnaval? Fica com a gente.

Leia também: 15 ideias de unhas decoradas para o Carnaval 2024

4 opções de penteados para arrasar no Carnaval

Listamos algumas ideias de penteados que você pode fazer para garantir um visual incrível no Carnaval.

4. Coque duplo

Uma alternativa para quem quer penteados fáceis no Carnaval é o coque duplo! Isso destaca a curvatura dos seus fios, e você pode se divertir adicionando pedrarias, presilhas e até um toque de glitter. É pura versatilidade e estilo!

3. Trança baixa

O Carnaval é a hora ideal para exibir todo o seu talento em fazer penteados, por isso, que tal criar uma trança baixa e caprichar nos desenhos e formas dos fios frontais? Ah, e não se esqueça de dar aquele toque de brilho clássico da festa com algumas pedrinhas de strass para garantir um estilo extra!

2. Trança bolha

A trança bolha é daquelas opções clássicas que sempre fazem sucesso no Carnaval e em festivais, afinal, além de ser super fácil de fazer, dá aquele toque estiloso no visual. Você pode seguir a abordagem tradicional ou incrementar com presilhas e elásticos coloridos em cada “gomo”.

1. Bantu knots

Quando o assunto é dar uma renovada no penteado, os bantu knots podem ser uma aposta certeira! Para dar um up no visual, é possível apostar em acessórios coloridos, presilhas e elásticos enrolados nos coquinhos não só adiciona cor, mas também traz aquele toque divertido aos cabelos. É exatamente o que os penteados de Carnaval pedem, né?

Gostou desse conteúdo? Confira também: 33 ideias de penteados para cabelos cacheados

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher