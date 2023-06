Laleska Diniz 4 dicas práticas para decorar espaços pequenos

Casas e apartamentos em centros urbanos têm se tornado cada vez menores. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a metragem média de apartamentos de até um dormitório caiu 40% em uma década: de 46,1 m² para 27,5 m², em 2021, conforme mostram os dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). Os motivos para essa redução são variados, desde custos até famílias cada vez menores.

No entanto, é fundamental saber como aproveitar melhor os espaços para ganhar conforto e funcionalidade ao mesmo tempo. A seguir, confira como conseguir fazer isso de maneira prática!

1. Invista em móveis sob medida

A escolha correta dos móveis, por exemplo, pode ser a solução para otimizar os ambientes. “Marcenaria sob medida, quando possível no orçamento, consegue aproveitar cada cantinho e possibilita criar peças multifuncionais”, explica a arquiteta e urbanista Jéssica Ruy.

2. Aposte no mobiliário multifuncional

Móveis multifuncionais também costumam ser uma boa opção para apartamentos pequenos. “Conseguem aproveitar melhor os espaços, na medida em que atendem a duas ou mais demandas em uma única peça”, justifica a profissional.

Para não tornar o espaço volumoso, aposte em elementos aéreos (Imagem: Mariana Orsi | Projeto Lene Arquitetos)

3. Aproveite os espaços aéreos

Outra dica de Jéssica Ruy é “ocupar mais os espaços aéreos, de forma equilibrada, para que os volumes não tragam uma percepção de ambiente ainda menor”.

4. Não utilize nada em excesso ou grande demais

Elementos decorativos em excesso e móveis muito grandes em espaços pequenos podem deixar os ambientes ainda menores. Por isso, além de ter somente o necessário, Ana Viana, do escritório de decoração Buji, recomenda investir em móveis com tamanho condizente com o lugar, para não atrapalhar a circulação e o fluxo do ambiente .

Fonte: Mulher