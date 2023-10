4 dicas para inovar e apimentar a relação com o par

Reprodução/Veja Veja 4 dicas para apimentar a relação

O sexo é um assunto que infelizmente ainda é tido como tabu e quando discutido, gera algum constrangimento para as mulheres. Mas é sempre bom falar do assunto para inovar e apimentar o sexo com o parceiro. A sexóloga Nathalia Oliveira, CEO da L’amour En Lingerie, listou quatro dicas para te ajudar a deixar o momento a dois, ainda mais prazeroso.

Crie um ambiente intimista – Vale investir em velas, perfumes, decoração diferente. Sabemos que nem sempre isso é possível, mas se for, opte por criar uma história e um clima para o momento, com algum elemento que vocês não estejam acostumados a utilizar. Quando saímos da zona de conforto, a curiosidade, o desejo e a excitação ficam mais latentes;

Invista em lubrificantes e óleos para massagem – Além de gerar mais intimidade e conexão entre o casal, a massagem quando feita com lubrificantes ou óleos específicos, ajuda a estimular outras zonas erógenas do corpo, como a parte traseira dos joelhos, a parte interna das coxas ou os pés, tanto pelos movimentos realizados, quanto pela temperatura dos produtos;

Aposte na Pele x Cérebro – A pele, enquanto maior órgão do corpo humano, também é o maior órgão sexual, já que a sensibilidade tátil é extremamente necessária para aguçar os sentidos, despertar desejo e excitação. Quando combinado com o cérebro, a imaginação potencializa inclusive a liberação de hormônios e a chegada ao orgasmo. Não tenha medo de fazer brincadeiras com o parceiro (a), use a criatividade para estimular a imaginação do par.

Converse com o parceiro – O diálogo é importante sim e aproxima ainda mais o casal. Saber o que o outro quer, o que o agrada, dar ideias e sugerir algo diferente do que costumam fazer ou usar durante a relação sexual, é fundamental para este novo momento.

Fonte: Mulher