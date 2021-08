Reprodução: Alto Astral 4 dicas para exercitar o autoconhecimento

Com o papo de autocuidado em alta, é importante considerar que para ter uma relação de amor e carinho consigo mesma, é preciso falar também sobre o autoconhecimento e a influência desse ato para uma qualidade de vida melhor. Porém, antes de mais nada, saiba que o conhecimento pessoal vai muito além de “nos entendermos”, é sobre uma percepção pessoal mais profunda tanto de evolução interna quanto profissional.

Segundo Marina Repetto, nutricionista e especialista na técnica ho’oponopono e thetahealing, conhecer a si mesmo é fundamental e pequenos atos devem ser realizados todos os dias para melhores resultados. “O autoconhecimento é um trabalho diário, é sobre nos tornarmos cada vez mais conscientes de nós mesmos e do todo, e assim conseguirmos tomar decisões estando conectado ao coração que sempre nos indica o caminho certo”, comenta.

Dessa forma, se você quer aderir essa prática na sua rotina diária e quer encontrar o caminho para o conhecimento pessoal, confira 4 dicas para exercitar o autoconhecimento :

Meditação

As técnicas ancestrais de meditação são muito conhecidas para quem quer trabalhar e exercer o poder da mente. Ao praticar esse ato, é possível obter um maior desenvolvimento de concentração e foco.

De acordo com Marina, existem diversos tipos de meditação e cada uma delas acolhe um grupo de pessoas que sentem afinidade com a prática. ”O autoconhecimento pode ser desenvolvido de diversas maneiras e a meditação certamente é uma das principais delas. Práticas de yoga, mindfulness e meditações guiadas são exploradas cada vez mais por todos aqueles que sentem o chamado”, explica.

Autorreflexão

Poucos sabem da eficiência do ho’oponopono, mas ele é uma técnica poderosa que trabalha a purificação das memórias. As crenças e recordações são baseadas no que já vivemos, e temos a tendência de recordar em nosso subconsciente todas as coisas ruins pelas quais já passamos, ao invés de lembrarmos de experiências boas. Sendo assim, é preciso fazer uma “limpeza das memórias”, onde é possível abrir alas para experiências novas, e principalmente para a inspiração.

Segundo a especialista na técnica ho’oponopono, a autorreflexão está ligada ao nosso crescimento pessoal. “É importante nos conhecermos para então sabermos exatamente os nossos objetivos. O que experienciamos na nossa realidade é um reflexo do que existe em nós. Somos como um retroprojetor escolhendo o que vamos projetar, podendo criar uma realidade através das memórias, que manifestam dor e sofrimento, ou através da inspiração, como a paz e a harmonia. Por isso, devemos ter um olhar mais atento para o nosso universo interno, o que define como vamos enxergar o mundo”, clarifica.

Observar pontos fortes e fracos

A partir da autorreflexão, é possível observar tanto os pontos fortes quanto os fracos, ambos fundamentais para o conhecimento pessoal. Repetto alerta que entender o que pode ser melhorado e o que deve ser mantido é um convite para quem quer uma vida melhor.

Se abrir para experiências novas

Para exercitar o autoconhecimento, segundo Marina, é preciso muitas vezes sair da zona de conforto. “É perceber que são pelas falhas que a luz entra e estar aberto é essencial para quem quer olhar para dentro de si”, explica. “O crescimento exige que sejamos esticados. É caminhar constantemente do conhecido para o desconhecido, fazendo escolhas que condizem com a nossa essência”, desvenda.

Ou seja, quanto mais próximos estivermos das nossas vontades intimas, mais sentiremos estar alinhados com o fluxo da existência. “Muitas vezes para conseguirmos segurar algo novo, precisamos estar com as mãos vazias e a mudança é a lei que rege a nossa passagem na Terra.”, finaliza a especialista.

Fonte: Marina Repetto, nutricionista e especialista na técnica ho’oponopono e thetahealing. Ela expandiu seus conhecimentos certificando-se em instituições como IZI LLC (Austrália) e ThetaHealing Institute of Knowledge (EUA).