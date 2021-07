4 ações que podem entrar no Ibovespa em 2021; veja como funciona a seleção

Sophia Bernardes 4 ações que podem entrar no Ibovespa ainda este ano

A carteira teórica do Ibovespa , com estreia prevista para 6 de setembro, está com grandes apostas no mercado financeiro. No entanto, a prévia será divulgada apenas dia 3 de agosto. A empresa que está em destaque entre os analistas é o Banco Inter (BIDI4).

A princípio, Rede D’Or (RDOR3), Alpargatas (ALPA4), Petz (PETZ3) e Banco Pan (BPAN4), também são apostas dos estrategistas para serem incluídas na revisão da carteira.

Você viu?

Carteira do Ibovespa e suas escolhas

De quatro em quatro meses, a Bolsa de Valores (B3) reavalia as ações que fazem parte da carteira do Ibovespa . A seleção é constituída por ações com critérios de representatividade no mercado. Dessa forma, para serem incluídas, precisam estar presentes em 95% dos pregões do último ano.

Conheça mais detalhes sobre o assunto lendo a matéria completa em 1Bilhão Educação Financeira .