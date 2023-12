Foto: Reprodução 4 acessórios que não podem faltar no seu guarda-roupa

Se você é do tipo de pessoa que adora esbanjar visuais incriveis , sabe que os acessórios são excelentes opções para investir e garantir aquele look marcante , não é mesmo? Pois é, itens que muitas vezes são encarados como simples e triviais podem adicionar o plus que você busca para os seus visuais e nós vamos te contar quais acessórios são esses.

Seja para visuais mais sofisticados ou para os looks mais casuais , escolher os acessórios com assertividade e cuidado pode garantir que você dê o seu toque para qualquer peça, até mesmo as mais básicas! Quer saber em quais itens você pode investir sem medo e certamente vai usar para compor uma grande variedade de looks? Então fica com a gente.

Selecionamos alguns dos acessórios que podem ajudar você a dar um up em qualquer visual e esbanjar versatilidade.

4. Óculos de sol versáteis

Os óculos de sol são um acessório indispensável e que podem acrescenta muito charme e um toque extra ao seu visual! Escolha um par que se adapte ao formato do seu rosto e complemente seu estilo pessoal, aproveite e confira tudo sobre os modelos de óculos e escolha o melhor para o seu tipo de rosto.

3. Bolsas em cores neutras

Opte por bolsas versáteis e de tamanho adequado para suprir as suas necessidades! Escolher cores específicas também podem ajudar a compor um maior número de looks, portanto, escolha sabiamente. Modelos como bolsas transversais podem ajudar você a compor visuais para o dia a dia, ao passo de que investir em modelos como bolsas clutch podem ser ideais para visuais mais sofisticados.

2. Bijuterias e jóias

Peças de joias e bijuterias minimalistas podem fazer uma grande diferença em qualquer look, por exemplo, um par de brincos pequenos, um colar delicado ou uma pulseira simples podem elevar seu estilo e deixar o seu look muito mais charmoso e único. Veja essas opções de acessórios, jóias e bijuterias que podem dar um up no seu visual!

1. Cintos clássicos

Um cinto bem escolhido pode ser o toque final perfeito para muitos visuais! Invista em cintos em cores cores básicas como preto e marrom! Essas opções de tonalidades podem ser combinados com diversas peças do seu guarda-roupa.

