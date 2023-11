3º Juizado Especial Cível de Serra abre vaga de estágio de graduação e de conciliação

O 3º Juizado Especial Cível de Serra está com inscrições abertas para o preenchimento de duas vagas de estágio, uma para estágio de graduação em Direito e outra para estagiária ou estagiário de conciliação. Quem tiver interesse, deve enviar seu currículo até o dia 15/11 (quarta-feira) para o endereço eletrônico: [email protected]

Poderão participar de ambas as seleções estudantes com matrícula regular entre o 3º e o 7º período do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de ensino superior, da rede pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). É importante que a pessoa resida na Grande Vitória.

A carga horária de trabalho para o estágio de graduação é de 04 horas diárias e 20 horas semanais, a ser cumprida no período da tarde, e a bolsa de estágio é R$ 904,56, já incluso o auxílio-transporte.

Já a carga horária para o estágio de conciliação é de 06 horas diárias e 30 horas semanais, também a ser cumprida no período vespertino, e a bolsa é R$ 1.155,63, já incluso auxílio-transporte e alimentação.

Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.

Vitória, 08 de novembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES