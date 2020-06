“365 Dias”: com cenas quentes de sexo, filme bomba na Netflix

Nesta quarta-feira (10), completa um ano da morte do ator Rafael Miguel. O jovem tinha 22 anos de idade, quando foi assassinado ao lado dos pais pelo então sogro Paulo Cupertino Matias , que está desaparecido. No aniversário da tragédia, Isabela Tibcherani, com quem o ator de “Chiquititas” namorava, escreveu um desabafo sobre como está se sentindo.

Isabela postou uma foto no Instagram com o fundo preto e escrito “tentando dar o melhor, na minha pior fase”. Ela utilizou a legenda para dizer como está se sentindo neste dia tão marcante. “Estou exausta. Sabia que esse dia chegaria, mas não esperava não me sentir capaz de passar por ele. 1 ano de muita confusão mental, tentativas diárias de entender o que aconteceu com a minha vida e o porquê, mas, até hoje, nada “, começou sobre a morte de Rafael Miguel e dos pais dele.

A jovem disse que não esperava se pronunciar publicamente sobre o assunto, mas acabou sentindo a necessidade de contar como tem passado. Ela revelou que está tão cansada emocionalmente , que está sentindo os efeitos físicos disso no corpo. “Eu não tenho muito a dizer, só queria chorar, chorar muito. Sendo sincera, sendo humana, só posso expressar o quanto queria voltar no tempo e abraça-los, não sentir mais esse aperto”.

Isabela também disse que se questiona o porquê de coisas assim acontecerem com pessoas inocentes, enquanto os culpados continuam impunes . “A vida não é a mesma e vivo com essa constante necessidade de me adaptar ao ambiente, me acostumar com a estranheza de ser obrigada a viver normalmente, quando por dentro tudo ainda é caos. Desculpem, mas, não sei ser tão forte quanto esperam que eu seja”, conclui a então namorada de Rafael Miguel.