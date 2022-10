Pexels Crianças podem ganhar doações hoje

O dia 12 de outubro é uma data muito aguardada peas crianças, já que é uma ocasião em que se sentem mais queridas, acolhidas e importantes dentro da família. Contudo, no contexto brasileiro de 2022, em que predominam as projeções de desaceleração da economia, aliadas aos altos preços dos alimentos, a Famivita constatou em seu mais recente estudo que 19% das brasileiras não vão presentear seus filhos no Dia das Crianças. Por isso, neste momento, as doações são importantes, podendo mudar completamente a data para muitas crianças.

Segundo revelado também no estudo, 34% das brasileiras doarão presentes para crianças carentes neste Dia das Crianças. Isso ocorre especialmente na faixa etária que compreende as mulheres dos 45 aos 49 anos, com 40% das entrevistadas.

Os dados por estado demonstram que Roraima é o local em que mais mulheres farão doações, com 63% das participantes respondendo positivamente. No Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul, 45% e 43% respectivamente, irão fazer doações para crianças em situação de vulnerabilidade social. No Distrito Federal, no Ceará e em Goiás, pelo menos 36% poderão doar presentes. Já Tocantins, é o estado com o menor percentual de doações, com 8% das participantes.

Divulgação Estudo revela que doações estarão em alta

