32 simpatias para fazer, manter e recuperar amizades

Criar laços de amizades ao longo da vida é algo muito bom, mas sabemos que se distanciar de um amigo ao longo da vida é algo supernormal. Os motivos são variados, pode ser por pensarem diferente, por uma distância física ou até mesmo por cobranças ou atitudes tóxicas. Se você quiser fazer, manter ou recuperar amigos, confira a seguir 32 simpatias de amizades. Confira!

32 simpatias de amizades para fortalecer laços

Atrair amizades verdadeiras

Em um domingo, acenda um incenso de patchuli para o seu anjo protetor e escreva uma cartinha a ele, pedindo amigos fiéis e verdadeiros. Em seguida, recite o Salmo 7. Quando o incenso acabar de queimar, dobre a carta, coloque as cinzas no meio dela e enterre tudo em um vaso com planta.

Amigos sinceros

Escreva o seu nome completo em um papel branco e enterre-o em um vaso com terra. Jogue um punhado de açúcar na terra e plante uma muda de comigo-ninguém-pode. Em seguida, reze um Pai-Nosso e peça a São Joaquim que liberte você de toda inimizade e que só traga amigos sinceros e de corações limpos. Todos os dias, regue a plantinha com muito amor e carinho.

Conquistar bons colegas

Coloque dentro de uma vasilha, os seguintes ingredientes: uma pitada de noz-moscada em pó, um punhado de açúcar, três folhas de alecrim e três flores de jasmim. Misture tudo muito bem. Depois, coloque dois litros de água fervente, espere amornar e despeje na entrada da sua casa, pensando que a sua vida estará cheia de bons amigos. No outro dia, lave o local em que despejou a mistura, pensando que as energias negativas estão indo embora com a água.

Viver rodeada de boas pessoas

Faça um saquinho com tecido verde e coloque dentro dele uma ametista pequena, pétalas de margarida e um papel com a palavra amizade escrita. Feche o patuá com fita de cetim branca e pingue sobre o tecido gotas do seu perfume favorito. Ande sempre com esse saquinho dentro da sua bolsa ou carteira, pelo tempo que achar necessário.

Ter muitos amigos

Se você quer ter muitos amigos, escreva seu nome completo em uma folha branca de papel, dobre-a e enterre-a em um vaso de espada-de-são-jorge. Deixe o vaso em sua casa e cuide bem da planta. Tenha cuidado ao manuzeá-la pois é tóxica.

Para não viver mais sozinha

Logo ao acordar, faça o sinal da cruz, reze uma Ave-Maria e diga, com fé: “Santa Rosália, que protege os solitários, olhai por mim! São Francisco, que protege os que têm amor no coração, olhai por mim! Ajudem-me a atrair amigos leais e amorosos”. Sempre que se sentir solitária, faça a pequena prece e mentalize que fará boas amizades.

Conservar velhos amigos

Compre um buquê de sua flor preferida para enfeitar a mesa da ceia do Ano-Novo. Assim que virar o ano, dê algumas flores de presente para as pessoas queridas enquanto agradece mentalmente a Deus pela felicidade de ter esses amigos.

Fazer novas amizades

Compre uma bebida da sua preferência (pode ser um refrigerante ou um vinho), coloque em dois copos e ofereça a quem deseja que seja seu amigo. Antes de beber, brindem três vezes e mentalize: “Pela nova amizade, pela confiança de um pelo outro e pela alegria da companhia”. Jogue o restante da bebida em um vaso. Lave e use os copos como de costume.

Fortalecer os laços

Para fortalecer a amizade com alguém, brinde com a pessoa com dois cálices de licor de sua preferência. O que sobrar do licor, no seu cálice, você deverá oferecer ao seu santo protetor. Esta simpatia deve ser feita durante a Lua Cheia.

Ganhar respeito dos colegas

Numa segunda-feira, compre um vaso que tenha muitas violetas bonitas e leve para o seu trabalho. Coloque o vaso em um lugar onde todos que trabalham com você possam ver. Faça o Sinal da Cruz todos os dias em que chegar ao serviço, olhando para o vaso e agradecendo a Deus por mais um dia de oportunidades e amizade. Cuide do vaso com carinho.

Bombar o círculo social

Em uma quinta-feira, recorte um círculo do tamanho de um prato de sobremesa em uma cartolina laranja. Na margem do círculo, escreva todas as letras do alfabeto em sentido horário, como se fossem números de um relógio. No meio do círculo, coloque uma foto sua e, com caneta, puxe uma seta unindo cada letra à sua foto. Então, diga 26 vezes: “Todas as letras, todos os nomes, faço amigos por onde passo e sempre construo novas pontes! A amizade é o que move o mundo!”. Cole o círculo laranja no interior do seu guarda-roupa. Quando conquistar novos amigos, cole as fotos deles ao lado da sua.

Afastar maus amigos

Desenhe um coração no chão com sal grosso e coloque, dentro dele, um papel com o seu nome e a oração do Pai-Nosso escritos. Se desejar, coloque uma pedra sobre o papel. Antes de voltar para a sua casa, diga: “Que este coração venha abençoar minha vida e que eu faça boas amizades. Que os amigos ruins se afastem de mim o mais rápido possível”. Saia de lá sem olhar para trás e deixe o papel, a pedra e o sal no local.

Fortificar as amizades

Escreva os nomes de suas verdadeiras amigas em um papel de carta e rodeie esses nomes com vários desenhos de coração, lua, estrela, sol e arco-íris. Feito isso, passe seu perfume favorito em um envelope azul. Depois, reúna as amigas cujos nomes foram escritos no papel e explique a elas o objetivo da magia: manter a turma sempre unida. Coloque a carta no envelope, feche-o e peça para cada uma dar um beijo no envelope, de preferência usando batom. Guarde esse papel no meio do seu livro favorito pelo tempo que achar necessário.

Não perder um amigo

Com uma caneta verde, escreva o seu nome completo e o do seu amigo, em formato de cruz, em um pedaço de pano. Dobre quantas vezes quiser e prenda com um broche. Enquanto prepara tudo, faça orações da sua preferência. Guarde o embrulho em uma gaveta sua e deixe lá até notar que o perigo de perder a amizade passou. Jogue o embrulho no lixo.

Para ter amigos leais

Em um sábado, coloque três flores que você goste em um jarro com água e reze ao seu anjo da guarda: “Meu anjinho protetor, meu amigo mais leal e verdadeiro. Eu (seu nome completo) peço que abençoe as minhas amizades e faça com que somente pessoas leais e verdadeiras fiquem ao meu lado. Me ajude a, cada vez mais, enriquecer minha vida com pessoas especiais. Receba essas flores de presente e realize esse milagre em minha vida urgentemente!”. Cuide das flores e, quando secarem, 64 Orações & Simpatias jogue as pétalas em um jardim. Lave e use o jarro normalmente.

Prosperidade nas amizades

Conte quantos amigos estarão presentes na ceia de virada do ano e compre a mesma quantidade de incensos de lavanda. No dia 31 de dezembro, dê um laço com fita vermelha em cada incenso. Depois da meia-noite, presenteie cada um dos amigos com um dos incensos, desejando prosperidade e sorte.

Reatar laço afetivo

Escreva o seu nome completo e o do seu amigo em um papel e dobre ao meio. Amarre com uma fita vermelha e enterre em um vaso com flores. Quando reconquistar a amizade dessa pessoa querida, desenterre o papel e jogue no lixo.

Voltar a falar com amigo

Pegue um lenço branco sem uso e borde, ou peça para alguém bordar, seu primeiro nome com linha vermelha e o nome da pessoa que você quer que volte a ser sua amiga com linha azul. Em seguida, dê sete nós no lenço e guarde-o em sua gaveta. Passados três dias, às 6h da tarde, desfaça um dos nós. Repita esse procedimento todos os dias no mesmo horário. Deixe o lenço na gaveta pelo tempo que desejar.

Intercessão sagrada

Pegue um pedaço de papel branco, escreva o nome da(o) amiga(o) e coloque-o dentro de uma Bíblia, na parte dos salmos. Peça aos anjos para que intercedam em favor da reconciliação de vocês. Nos próximos dias, procure, de alguma forma, reaproximar-se da pessoa, com a intenção de reatar a amizade. Deixe o papel no meio do Livro Sagrado durante o tempo que achar necessário. Depois, rasgue-o e jogue no lixo.

Amigo pagar uma dívida

Consiga uma imagem de Santa Edwiges que seja oca. Escreva em um pedaço de papel o nome de quem deve a você, dobre e coloque dentro da imagem. Deixe-a Santa num lugar de destaque de sua casa durante uma semana e, todos os dias, fique em frente a ela e diga: “Santa Edwiges, protetora dos endividados, faças com que (diga o nome da pessoa) consiga prosperar, honre seu compromisso e nossa amizade”. Quando ela(e) quitar a dívida, presenteie com a imagem da Santa (retirando, antes, o papel da imagem e jogando-o no lixo).

Recuperar amizade

Escreva o nome da pessoa com quem deseja retomar a amizade e o seu, em forma de cruz, em um papel branco. Queime o papel (cuidado para não se machucar) e salpique um pouco de sal grosso quando estiver quase tudo queimado. Olhe para o fogo e diga três vezes: “Volte amizade, para que eu seja novamente feliz”. Espere o papel queimar por inteiro jogue as cinzas no lixo.

Atrair pessoas sinceras e leais

Consiga uma pedra ágata e deixe no sereno por uma noite. Pela manhã, coloque a pedra na entrada da sua casa. Deixe lá até às 8 horas da noite. Nesse horário, segure a pedra na sua mão e reze para o seu anjo da guarda, pedindo que exista muita sinceridade e lealdade no seu círculo de amizades. Depois, coloque essa pedra dentro de um saquinho amarelo e feche com linha também amarela. Leve esse patuá sempre com você, pelo tempo que achar necessário.

Proteger alguém especial

Faça uma oração pedindo ao seu anjo da guarda que tenha sucesso em suas amizades. Em seguida, acenda um incenso de sândalo e passe a fumaça ao redor dos seus pés e de sua cabeça, com cuidado para não se queimar. Feito isso, espere o incenso terminar de queimar e jogue as cinzas no lixo.

Romper com amigo falso

Consiga um copo branco e coloque um pouco de água nele. Tampe com um pires e deixe no sereno por uma noite. Pela manhã, pegue o copo de água em suas mãos e diga, como se estivesse falando com ele: “Assim como as ondas do mar vêm, batem na pedra e voltam, assim (diga o nome da pessoa) sairá da minha vida”. Depois, jogue a água em um vaso com flor e volte a usar o copo como de costume.

Manter a paz

Segure em suas mãos uma foto da pessoa com quem se desentendeu, faça o sinal da cruz e reze três vezes seguidas: “Meu protetor poderoso, mediador das graças divinas, entre em contato com o anjo da guarda de (diga o nome da pessoa com quem deseja fazer as pazes). Peço-te interceder em favor da paz e do entendimento entre eu e (repita o nome da pessoa). Agradeço, desde já a sua bênção. Amém”. Refaça a simpatia por sete dias seguidos. Guarde a foto no lugar de costume.

Enviar boas energias aos conhecidos

Em um dia de Lua Nova, logo pela manhã, assista a uma missa. É importante que você esteja vestindo uma peça de roupa branca. Ao voltar da missa, tire a roupa, lave-a e volte a usá-la somente depois de um mês.

Renovar ciclo de amizade

Consiga uma pedra ametista e pingue sobre ela gotas do seu perfume favorito. Deixe-a num copo com água e sal grosso por 24 horas num local em que tome a luz do sol e da lua. Depois, pegue-a, seque-a bem, segure em sua mão esquerda e diga cinco vezes seguidas: “Que a sua energia atraia para minha vida amigos leais”. Guarde esse talismã na sua bolsa e refaça o ritual uma vez por mês para purificar a pedra e renovar seu pedido.

Fazer as pazes com amigo(a)

Pegue um lenço branco sem uso e borde, ou peça para alguém bordar, seu primeiro nome com linha vermelha e o nome da pessoa que você quer que volte a ser sua amiga com linha azul. Em seguida, dê sete nós no lenço e guarde-o em sua gaveta. Passados três dias, às 6h da tarde, desfaça um dos nós. Repita esse procedimento todos os dias no mesmo horário. Deixe o lenço na gaveta pelo tempo que desejar.

Fim da concorrência entre amigos

Acabe com a concorrência, fazendo o seguinte: escreva o seu nome em um pedaço de papel e o de seu(sua) amigo(a) em um outro pedaço. Junte os papéis e coloque dentro de um saquinho de tecido branco, junto com uma imagem de papel de um anjo. Feche o saquinho com uma fita branca e guarde-o dentro da sua bolsa ou carteira. Todas as vezes que perceber que há competição entre vocês, segure bem firme o patuá e peça aos anjos da guarda de vocês que impeçam os desentendimentos.

Para amigo(a) conseguir emprego

Durante nove dias seguidos, sempre antes de dormir, faça o sinal da cruz e reze sete Ave-Marias e sete Salve-Rainhas para Nossa Senhora do Trabalho, dizendo após cada oração: “Nossa Senhora do Trabalho, suplico teu intermédio para que (diga o nome da pessoa) consiga um trabalho”.

Atrair boas amizades

