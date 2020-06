3 truques que vão dar uma cara nova a seu suéter ou moletom neste inverno

O TikTok está recheado de vídeos de pessoas dançando, fazendo desafios e alguns com o conteúdo humorísticos. A rede social também é uma bela fonte para dicas práticas para o dia a dia como estas, que vão te dar muito estilo neste inverno.

Reprodução/TikTok Josie Sanders e Jess Less mostram as dicas no Tiktok





Separamos três truques que vão facilitar a sua vida e dar uma cara nova para aquela roupa de inverno.

Leia também:

1. Suéter + vestido

A combinação já um clássico de outras temporadas, mas nem sempre o suéter – ou mesmo moleton – fica no lugar. Um cinto vai te ajudar:

2. Mangas arregaçadas e no lugar

Usar a manga do suéter, do casaco ou do moletom arregaçadas dá um charme a mais ao visual. Se gosta do estilo, mas as mangas insistem em cair, veja este truque:





3. Moleton no tamanho certo

Você tem aquele moletom que está em um comprimento maior que o normal ou quer roubar o blusão do namorado para compor o look? Não tem problema, você só vai precisar de um cadarço para se arrumar: