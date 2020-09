3 tendências para atualizar os seus looks na primavera/verão 2020!

Faltam apenas 20 dias para o início da temporada primavera/verão 2020 e as tendências de roupas, calçados e acessórios já estão no nosso radar! A pandemia do Covid-19 parou o mundo e acabou interferindo diretamente no lifestyle e comportamento humano.

Desde o início da quarentena a busca por peças confortáveis – porém estilosas – ganharam os holofotes, e na próxima temporada não será diferente! O mood utilitário, casual e confortável prevalece em alta, porém com diversas combinações de elementos que conferem personalidade ao visual.

Outro aspecto que reflete o momento atual é o otimismo por um mundo mais justo, representado na moda pelas cores e materiais mais leves, trazendo a busca por alegria e diversão, mesmo que seja apenas no seu look do dia.

Separamos 3 tendências que prometem bombar na próxima estação, te deixando um passo à frente no mundo da moda. Confira tudo logo abaixo:

MUSCLE TEE

Sucesso absoluto nos looks do instagram, a muscle tee – camiseta de músculos – é uma t-shirt com ombreiras. O volume nos ombros representa o empoderamento e atitude feminina, ideal para as mulheres que curtem o estilo casual e despojado.

Para um visual com ainda mais personalidade, aposte no jogo de cores, usando a muscle tee no mesmo tom da calça e jogue um ponto de luz nos pés. Use e abuse dos acessórios coloridos e esteja pronta, vibrando alegria em um visual confortável e poderoso!

FISHERMAN

Na onda das tendências utilitárias e esportivas, o colete fisherman – colete de pescador – é um item nada óbvio que cria uma certa curiosidade para novas composições. O item conquistou o coração das gringas nos visuais de street style.

Prima das calças cargo, o colete pescador pode ser usado sobrepondo t-shirts, vestidos ou até mesmo macacões. A dica é usá-la em visuais com toque feminino, para quebrar a vibe esportiva da peça. Aposte nas calças cargo com o fisherman estampado e nos pés finalize com uma sandália de tiras ou se preferir tênis branco.

BREEZY DRESS

O breezy dress – vestido alegre – vem ganhando seu lugar ao sol nos looks das fashion girls. O modelo da vez possui corte amplo e fluido, mangas bufante nos comprimentos curto ou midi, é extremamente leve e confortável com muita mobilidade, sendo perfeito para o home office ou passeios casuais.

A peça geralmente é encontrada em candy colors ou estampas florais e delicadas, representa liberdade e sutileza feminina. Mas para quem prefere trazer um toque de atitude ao romantismo do breezy dress, a dica é apostar em sapatos mais pesados, como os dad shoes, coturnos ou até mesmo as queridinhas papetes.

As tendências trazem o ar esportivo e casual, porém com personalidade nas cores, estampas, e outros elementos, representando o momento atual com o covid-19. Um chamado para sairmos do piloto automático e encontrar a nossa essência, buscando o autoconhecimento para levar a vida com mais leveza e alegria.

Este comportamento reflete na nossa forma de consumo e não é por ser uma tendência, que todos devem usar. A proposta é se conhecer melhor e identificar se a trend faz parte ou não da sua personalidade.

Gostou das nossas dicas? Deixe nos comentários qual a sua peça favorita para a estação mais quente e colorida do ano!